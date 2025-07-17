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Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительстве

Андрей Городницкий
17 июля 2025, 19:10
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Команда нового правительства уже сформирована. И, скорее всего, она будет работать не только на войну, но и на выборы.
Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительстве
В Украине утвердили новый состав правительства/ Пресс-служба Кабмина

Новый состав правительства мало чем отличается от предыдущего - просто переставили персон. Очень интересно, что Денис Шмыгаль, кстати, ушел, но тем самым сохранил вертикаль влияния.

Трудно сейчас сказать, кто именно будет качественным управленцем и изменит ли что-то в структуре. Шмыгаль перешел на другую важную должность во время войны. Будет ли он эффективным - увидим со временем. Многие хвалили его в одних аспектах. В любом случае, возможно, он будет лучше Умерова, потому что на последнего было много нареканий, в частности из-за того, что он не справлялся со своими полномочиями, мало занимался делами, иногда вообще отсутствовал.

Относительно премьерской должности - о Юлии Свириденко говорят, что у него очень неплохая команда. Там есть действительно сильные кадры, которые уже некоторое время (год, а может и больше) формировали и контролировали экономическую политику Украины. То есть они в курсе всех дел и могут сразу начинать работать - не надо тратить год на адаптацию, как это бывает с министрами.

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Есть определенные вопросы по другим назначениям - например, по Герману Галущенко, который оказался юристом и его поставили руководить Минюстом. Однако к нему много вопросов, потому что из Министерства энергетики на его место зашла его заместитель. То есть они сохранили и ту должность, и еще одну дополнительно взяли. И здесь возникает вопрос: почему оставили, ведь ожидалось, что будут открыты уголовные производства и тому подобное.

По всему выглядит, что скамейка запасных очень узкая, и власть пытается сохранить тех, кто уже есть. Например, то, что Ляшко остался на должности министра здравоохранения, тоже стало новостью, хотя еще месяц назад говорили, что вопрос с его отставкой уже решен.

Кроме того, есть министерства, где вопросы остаются открытыми - например, министерство культуры. Никто не хочет туда идти, возможно, не потому, что должность "не хлебная", а потому, что работать там очень сложно, а контроль - постоянный. Поэтому кандидатуру еще рассматривают.

Впрочем, в целом команда нового правительства уже сформирована. И, скорее всего, она будет работать не только на войну, но и на выборы.

Андрей Городницкий, политический эксперт, доктор философских наук, специально для Главреда

О персоне: Андрей Городницкий

Андрей Городницкий (10 сентября 1988 года, пгт Подволочиск, Тернопольская область) - украинский политический эксперт, доктор философских наук в области социальной философии. Имеет значительный опыт в общественной деятельности, развитии политического образования и избирательных кампаний.

Комментирует вопросы международной политики, в частности позиции Германии и США по войне, объясняет широкий контекст внешнеполитических и внутренних процессов в Украине.

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Кабмин Денис Шмыгаль Юлия Свириденко Андрей Городницкий
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