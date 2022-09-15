Симоньян и Соловьев вдруг обнаружили, что вариант проигрыша Россией войны - вполне реален

Соловьев вдруг обнаружил, что вариант проигрыша Россией войны - вполне реален / Фото kremlin.ru

Судя по украинским телеграмм-каналам, на Херсонском направлении есть небольшое продвижение: украинцы, вроде бы, заняли Киселевку. Если это правда, то между ВСУ и Херсоном осталась одна Чернобаевка, которая фактически уже является пригородом Херсона. Хотя вчерашние карты ISW этого не показывают, но я очень надеюсь, что сегодняшние это подтвердят.

Зато российское информационное пространство просто взрывается от воплей ура-патриотических блоггеров и телезвезд, жаждущих войны без правил. Они требуют уничтожить критическую инфраструктуру противника, оставить Украину без света, тепла, воды, крыши над головой. Заморозить ее, заморить голодом, разрушить ее до основания, сравнять с землей, укатать в асфальт и т.д.

Ну и, разумеется, либо разбомбить Запорожскую АЭС, либо просто сбросить на украинские города несколько атомных бомб. Эта блестящая идея уже много раз повторена в самых рейтинговых передачах ПутинTV, в самый что ни на есть прайм-тайм.

Видео дня

Поведение путинских пропагандистов (Симоньян, Соловьев и пр.) вполне объяснимо: они вдруг обнаружили, что вариант проигрыша Россией этой войны - вполне реален. А на этот случай у них никакого сценария выживания персонально для себя нет.

Вот, допустим, Патрушев. Он старше Путина. Для него даже самый плохой сценарий означает тюрьму где-нибудь в Нидерландах. Это значит тюремная камера как отдельный номер в отеле , интернет круглосуточно, трехразовое питание с десертами и фруктами, раз в неделю свидание с друзьями и родственниками и здоровый сон сколько влезет. Чем это отличается от дома престарелых - объяснить трудно. Не то чтобы такая перспектива радует Николая Платоновича, но и не сильно пугает.

Другое дело, какая-нибудь, прости Господи, Скабеева. Ей 37 лет. Что ей делать после поражения? С телевидения она вылетит как пробка. Морда ее примелькалась, делать она ничего не умеет, добрые россияне как по команде начнут ее дружно презирать с таким же усердием, с каким еще недавно слушали, разинув рот. Будет доживать свой, век будучи ходячим пугалом тоталитарной пропаганды?

Вон видите дети - тетенька за магазином в мусорном бачке роется? Она за деньги продалась Путину и призывала убивать как можно больше украинцев. Конечно судили. Десять лет от звонка до звонка. С конфискацией. И мужа - тоже. Вот вышла. Да, по помойкам ходит. Ну а что поделаешь, жить-то как-то надо... А что украинцы? Нет, не трогают. Так, разве что иногда кто-то ей в морду плюнет, а так нет. Раньше могли еще по роже дать. А теперь уже нет, поостыли...

Так вот, увидев всю эту манящую бездну, российские телезвезды вдруг забились в падучей и стали требовать от Путина немедленно сбросить на Украину атомную бомбу.

А Путину только этого и надо! Больше ада! - кричит он Громову и Пескову. Пусть они не останавливаются! Пусть еще и Прилепин со Гиркиным кричат, что я слабак и размазня и страдаю (как Пастернак!) "абстрактным гуманизмом". Расскажите еще в телеграмм-каналах, что из-за моей мягкотелой позиции в армии против меня зреет заговор. Будто я мешаю им действовать жестко. И, таким образом, не даю им победить.

И еще скажите Рамзану, что бы побольше туману распускал и намекал на свой скорый переезд в Москву, на высокую (какую?) должность. Следующий этап - распустить слухи, что я его премьером хочу назначить.

Расчет Кремля прост: он хочет, чтобы у западных лидеров сформировалось четкое убеждение, что если они каким-то образом уберут Путина, то на смену ему придут такие чудовища, что они его еще за образец сдержанности и здравомыслия почитать будут. В Кремле хотят, чтобы на Западе пришли к выводу, что альтернатива Путину - это российский фашизм и Третья мировая война.

Путин прекрасно знает, что настоящих фашистов-нацистов в России (так же как и в Украине) раз-два и обчелся. Остальные - это надутые через соломинку путинской пропаганды ничтожества, не имеющие ни своего электората, ни даже мужества пойти воевать за свои ценности. Если бы справа от Путина было хоть какое-то значимое количество радикалов, разве он стал бы собирать уголовников в свою армию?

Но Путин старательно пытается создать именно такое впечатление у Запада, что будто бы он единственный является препятствием к тому, чтобы война перепрыгнула все границы и перешла в неуправляемую фазу тотального уничтожения Украины озверевшими ордами русских нациков, вооруженных стратегической авиацией и тактическим ядерным оружием.

Все мы должны четко понимать: это путинская уловка. Он главный поджигатель и главный мотор войны. В России нет значимых сил, которые бы от него требовали этого. То, что он пытается сейчас создать впечатление у внешнего наблюдателя, что в России существует запрос на эскалацию этой войны - это очередная попытка вынудить Украину и Запад в целом сесть с ним за стол переговоров.

В конце Второй Мировой Войны Гиммлер пытался вступить с американцами в сепаратные переговоры и продавал им себя как человека, который единственный сможет удержать Германию под контролем после поражения. Что, мол, никто кроме него не может гарантировать, что батальоны Вервольфа и эсэсовские дивизии не развернут против союзников масштабной партизанской войны.

Как оказалось, все этой было полным фуфлом: никто в Германии не хотел продолжения войны. Как только Гитлер, Геббельс и Гиммлер покончили с собой, все сразу само собой и закончилось. Оказалось, что главными радикалами были сами покойнички.

Ровно это же происходит и сейчас. Ни Прилепин, ни Гиркин с Соловьевым не являются выразителями мнения миллионов русских фашистов, равно как и Путин не является тем царем Леонидом, который сдерживает их поход на Европу.

А все это лишь потому, что никаких русских фашистов нет вовсе. Вернее всех их можно перечислить по пальцам. Вот они: Прилепин, Гиркин, Путин, Дугин... Ну и еще пару десятков долбо...ов такого же примерно уровня. Все. Это такой же миф, как и украинские нацисты, с которыми Путин героически борется у себя в голове.

Мы не дадим себя обмануть. Главная причина войны - это сам Путин. Он же и главный ее двигатель. И вся его подтанцовка, которая изо всех сил изображает брутальных нацистов, способных за считанные дни сформировать десятки дивизий новоявленных русских эсэсовцев - это плохой спектакль, срежиссированый Добродеевым и Эрнстом.

Пусть Макрон с Шольцем и дальше разговаривают с Путиным. В этом есть даже свой прок: иногда нужно разговаривать с пациентом, чтобы снять пики его агрессии. Особенно после таких чувствительных поражений, как давеча. Но при этом важно твердо знать:

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник