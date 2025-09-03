Си отлично усваивает уроки русского бесстыдства

Историческая реальность, регулярное кромсание японцами первобытной китайской армии, все это забыто и аннулировано.

https://opinions.glavred.info/si-otlichno-usvaivaet-uroki-russkogo-besstydstva-10694840.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин / фото: ua.depositphotos.com

Председатель Си, как выяснилось, отлично усваивает уроки русского бесстыдства.

Насмотревшись на россию, которая объявила себя главной победительницей II Мировой войны, Си смекнул, что врать по этому поводу можно совершенно безнаказанно. И тоже, что называется, "газанул", заявив о том, что победой над фашизмом мир обязан, преимущественно Китаю. Историческая реальность, регулярное кромсание японцами первобытной китайской армии, все это забыто и аннулировано.

видео дня

Любые упоминания о I и II Шанхайском позоре, о поражениях под Нанкином, Шаньдуном, Сючжоу, Кайфыном теперь просто запрещены. Как и то, что роль китайской, как и Сталинской армии - была преимущественно мясной, пока не начался западный Лендлиз.

Предан забвению даже тот факт, что победу в китайско-японской войне 1937-1945 гг. одержали две американские бомбочки "Малыш" и "Толстяк".

Источник

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред