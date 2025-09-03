Председатель Си, как выяснилось, отлично усваивает уроки русского бесстыдства.
Насмотревшись на россию, которая объявила себя главной победительницей II Мировой войны, Си смекнул, что врать по этому поводу можно совершенно безнаказанно. И тоже, что называется, "газанул", заявив о том, что победой над фашизмом мир обязан, преимущественно Китаю. Историческая реальность, регулярное кромсание японцами первобытной китайской армии, все это забыто и аннулировано.
Любые упоминания о I и II Шанхайском позоре, о поражениях под Нанкином, Шаньдуном, Сючжоу, Кайфыном теперь просто запрещены. Как и то, что роль китайской, как и Сталинской армии - была преимущественно мясной, пока не начался западный Лендлиз.
Предан забвению даже тот факт, что победу в китайско-японской войне 1937-1945 гг. одержали две американские бомбочки "Малыш" и "Толстяк".
Кто такой Александр Невзоров?
Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.
