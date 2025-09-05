Укр
Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китай

Виктор Андрусив
5 сентября 2025, 08:10
В главной роли выступал Советский союз, который видимо никогда бы не развалился, если бы имел такой доступ к западным рынкам и технологиям.
Си и Путин будут противостоять 'коллективному Западу': что задумали РФ и Китай
Путин в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

6 Интернационал и железный занавес.

Что ж Си, Моди и Путин продемонстрировали дефакто создание очередного Интернационала для противостояния "коллективному Западу". Тому же "Западу", куда они продают большинство всего, что производят. И тому же "Западу", откуда они бессовестно копируют все инновации и технологии.

На самом деле, это все уже было. В главной роли выступал Советский союз, который видимо никогда бы не развалился, если бы имел такой доступ к западным рынкам и технологиям. Поэтому и ответ на это все тот же, что и прежде - железный занавес и холодная война. Запад должен срочно начать опускать занавес, и тарифы Трампа являются всего лишь малым первым шагом в этом вопросе. Нужно перекрывать доступы, возвращать рабочие места, формировать новые коалиции и ставить каждую страну перед выбором - с кем она. Речь в первую очередь, о "самой большой демократии в мире" - Индии.

Я часто слышу, что никто не сможет заменить Китай. Я согласен, но за 3-5 лет правильных инвестиций в Латинскую Америку - вполне можно. Но если сейчас не начать его заменять - то вскоре это действительно станет невозможным.

Что это значит для нас? Опускание железного занавеса означает для нас Корейский сценарий, то есть переход горячей фазы в холодную. Однако, это невозможно без окончательного разделения мира на блоки. А Запад судя по всему совсем к этому не готов. Поэтому пока война будет продолжаться.

Но железный занавес - не преходящий.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

