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Си Цзиньпин начал кастинг на роль преемника Путина

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

28 марта 2023, 19:20
Мы не знаем, чем и когда закончится этот кастинг, и удастся ли Пекину провести своего ставленника на роль нового руководителя РФ.
Путин, Китай
Си Цзиньпин начал кастинг на роль преемника Путина, считает Фесенко / pixabay, скриншот

О визите китайского лидера в Москву сказано и написано много. Основное внимание было обращено на две темы: 1) возможность военного союза между Китаем и Россией, и поставок китайского оружия для войны против Украины; 2) возможное влияние Китая на мирное урегулирование войны между Россией и Украиной. Никаких явных движений по этим двум направлениям пока не произошло. Третья активно обсуждаемая тема – усиление экономической зависимости России от Китая. И это главный результат посещения Москвы китайским лидером.

Однако во время визита Си Цзиньпина в Москву проявилась еще одна тема, которой, на мой взгляд, уделяют недостаточно внимания. Это влияние Китая на дальнейшие изменения в российской власти.

Во-первых, Си Цзиньпин публично благословил переизбрание Путина на пост Президента РФ. До президентских выборов в России еще год. Да и не принято в дипломатической практике руководителю одной страны высказывать свои предпочтения по поводу выборов в другой стране. Но лидер Китая проигнорировал эти дипломатические табу, и его высказывание в поддержку переизбрания Путина воспринимается как политическая установка. С точки зрения мировоззрения и политических интересов лидера КНР все логично. Си Цзиньпин сам недавно переизбран на третий срок и в партийном и в государственном руководстве Китая. Путин его вполне устраивает, особенно в нынешнем ослабленном состоянии. Но это на данный момент. Китай же всегда играет в долгую.

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Поэтому главное - во-вторых. И в России, и за ее пределами немалый интерес вызвало особое внимание Си Цзиньпина к российскому премьеру Михаилу Мишустину. Глава правительства РФ даже получил личное приглашение от лидера КНР посетить Пекин с официальным визитом. В России, где уже несколько лет подряд обсуждают так называемый "трансферт" (проще говоря, тему перехода власти) и потенциальные кандидатуры преемников Путина, этот эпизод сразу же восприняли чуть ли не как выбор Си Цзиньпином своего ставленника на роль будущего руководителя России. Не будем спешить с выводами.

Но обратите внимание – в конце прошлого года в Пекине побывали и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев (сын которого, Дмитрий, министр сельского хозяйства РФ, также называется в роли потенциального преемника Путина) и Дмитрий Медведев, экс-президент РФ, уже побывавший в статусе преемника Путина в 2008 г., и мечтающий вернуться к этой роли вновь. Все это выглядит как начало кастинга на роль будущего руководителя России. И проводит этот кастинг не Путин, а китайский лидер.

Мы не знаем, чем и когда закончится этот кастинг, и удастся ли Пекину провести своего ставленника на роль нового руководителя РФ. Но важен сам факт – Китай начал влиять на внутриполитические процессы в России. И это еще одно свидетельство растущей зависимости России от Китая.

Источник

война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин Владимир Фесенко
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