Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?

США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже.

https://opinions.glavred.info/shtormit-dedushku-pochemu-trampu-davit-na-ukrainu-uzhe-bespolezno-10656086.html Ссылка скопирована

Трамп, Зеленский, Путин / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Сначала Трамп хвалил Зеленского за то, что он не прогибался под демократов и нейтрально отзывался о самом Трампе даже после скандала с известным разговором.

Потом ругал за излишнюю лояльность демократам.

Затем называл Зеленского лучшим "продавцом", всякий раз увозящим из США миллиарды.

видео дня

Потом ругал за помыкание недееспособным Байденом.

Потом хвалил за личную храбрость и лидерство.

Потом ругал за то, что дал слабину и пошёл у Байдена на поводу, ввязался в войну с Россией.

Потом называл очень умным и жестким парнем.

Сейчас зашёл на очередной круг (какие-то круги я подзабыл, но это не принципиально).

Последнее дело – впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа. Особенно странно наблюдать это в исполнении тех, кто возмущался по поводу какого-то "не такого" поведения в овальном кабинете.

США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже. Мы заинтересованы сохранить всё, что можно сохранить. Ибо, даже если США отвалятся как партнёр, две большие разницы: нам просто прекратят помощь или нам устроят эмбарго.

Трамп может сколько угодно обзывать Зеленского и обвинять Украину, но причина его раздражения в том, что на столе только две опции: давить на Путина или убегать из украинской войны совсем.

Потому что давить на Украину уже бесполезно. Все допустимые пределы компромиссов уже обозначены. Дальше – лишь принуждение к капитуляции.

Разведка США (РУМО, ЦРУ) публично говорит: оснований для капитуляции Украины в этом году по военным причинам нет.

Командующий войсками НАТО и американскими войсками в Европе говорит: оснований для капитуляции Украины нет.

Понуждение к капитуляции в таких условиях противоречит не только украинским, но и американским интересам.

Т.е., выбор между несправедливым, необоснованным, главное – безрезультатным давлением на Украину (ибо даже если продавишь – невозможно выполнить), чтобы выскочить, умыв руки, но потеряв в весе.

И страшным, неудобным, некомфортным давлением на Россию, с потерей материальных бонусов для своей тусовки, но с шансом подтвердить статус гегемона.

Вот и штормит дедушку.

Тем, кто впал в уныние, советую не впадать окончательно. Ибо за океаном чередуются какие-то совершенно фантасмагорические вещи с вполне рациональными.

Например. Новая администрация сходу зарядила тезис о необходимости сокращения расходов Пентагона на 8% ежегодно. Что противоречило не только базовым установкам республиканцев, но и здравому смыслу: т.к., декларируется подготовка к "сдерживанию" Китая и качелям в Арктике.

Полтора месяца новый министр обороны честно кошмарил разное дивёрсити и климатические исследования, унижал наследие Байдена, а потом внезапно оказалось, что бюджет Пентагона из 850 ярдов в следующем году планируют "сократить" … до минимум 1 триллиона. А потому что!

Провалиться в Украине после Афганистана – это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне большой драки. Точно есть те, кто будет этому сопротивляться.

Так что делаем то, что должны. А там будет видно.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред