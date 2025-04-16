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Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?

Алексей Копытько
16 апреля 2025, 19:10
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США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже.
Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?
Трамп, Зеленский, Путин / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Сначала Трамп хвалил Зеленского за то, что он не прогибался под демократов и нейтрально отзывался о самом Трампе даже после скандала с известным разговором.

Потом ругал за излишнюю лояльность демократам.

Затем называл Зеленского лучшим "продавцом", всякий раз увозящим из США миллиарды.

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Потом ругал за помыкание недееспособным Байденом.

Потом хвалил за личную храбрость и лидерство.

Потом ругал за то, что дал слабину и пошёл у Байдена на поводу, ввязался в войну с Россией.

Потом называл очень умным и жестким парнем.

Сейчас зашёл на очередной круг (какие-то круги я подзабыл, но это не принципиально).

Последнее дело – впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа. Особенно странно наблюдать это в исполнении тех, кто возмущался по поводу какого-то "не такого" поведения в овальном кабинете.

США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже. Мы заинтересованы сохранить всё, что можно сохранить. Ибо, даже если США отвалятся как партнёр, две большие разницы: нам просто прекратят помощь или нам устроят эмбарго.

Трамп может сколько угодно обзывать Зеленского и обвинять Украину, но причина его раздражения в том, что на столе только две опции: давить на Путина или убегать из украинской войны совсем.

Потому что давить на Украину уже бесполезно. Все допустимые пределы компромиссов уже обозначены. Дальше – лишь принуждение к капитуляции.

Разведка США (РУМО, ЦРУ) публично говорит: оснований для капитуляции Украины в этом году по военным причинам нет.

Командующий войсками НАТО и американскими войсками в Европе говорит: оснований для капитуляции Украины нет.

Понуждение к капитуляции в таких условиях противоречит не только украинским, но и американским интересам.

Т.е., выбор между несправедливым, необоснованным, главное – безрезультатным давлением на Украину (ибо даже если продавишь – невозможно выполнить), чтобы выскочить, умыв руки, но потеряв в весе.

И страшным, неудобным, некомфортным давлением на Россию, с потерей материальных бонусов для своей тусовки, но с шансом подтвердить статус гегемона.

Вот и штормит дедушку.

Тем, кто впал в уныние, советую не впадать окончательно. Ибо за океаном чередуются какие-то совершенно фантасмагорические вещи с вполне рациональными.

Например. Новая администрация сходу зарядила тезис о необходимости сокращения расходов Пентагона на 8% ежегодно. Что противоречило не только базовым установкам республиканцев, но и здравому смыслу: т.к., декларируется подготовка к "сдерживанию" Китая и качелям в Арктике.

Полтора месяца новый министр обороны честно кошмарил разное дивёрсити и климатические исследования, унижал наследие Байдена, а потом внезапно оказалось, что бюджет Пентагона из 850 ярдов в следующем году планируют "сократить" … до минимум 1 триллиона. А потому что!

Провалиться в Украине после Афганистана – это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне большой драки. Точно есть те, кто будет этому сопротивляться.

Так что делаем то, что должны. А там будет видно.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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