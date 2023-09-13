Что хочет Путин получить от Северной Кореи

Путин хочет получить от Северной Кореи боеприпасы, противотанковые артиллерийские снаряды и, возможно, рабочую силу.

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Путин и Ким Чен Ын / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Сун-Юн Ли на фоне визита Ким Чен Ына в РФ выдвинул в интервью Sky News собственное предположение: что Путин купит у Ына не только снаряды, но и рабочих.

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"Путин хочет получить от Северной Кореи боеприпасы, противотанковые артиллерийские снаряды и, возможно, рабочую силу – то есть северокорейских солдат, которые будут действовать в приграничном районе между Россией и Украиной. ...Сейчас Россия нуждается в дополнительных человеческих ресурсах в связи с большими потерями и жертвами, которые она несет в этой "СВО". В Северной Корее правительство не слишком уважает человеческую жизнь и жизнь своего народа. Поэтому в таких переговорах между двумя сторонами есть утилитарный, прагматичный аспект".

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В принципе, Ли прав: Ин будет в выигрыше, даже как продаст хоть несколько десятков тысяч своих корейцев из 25-х миллионов за сколько тонн продовольствия. Бойцы из них никакие, с осени до весны еще и климат не будут переносить - но мы все равно вынуждены будем тратить ресурсы на их утилизацию.

А вот как отнесутся сами россияне к такой замене, сказать сложно. Жители Москвы и Питера, конечно, обрадуются и поддержка Путина возрастет: потому что так за них будут умирать корейцы.

Но вот жители других регионов, для которых война - едва ли не единственный способ заработка и обмена своих негодных алкашей хотя бы на продукты и дрова, еще и на какие-то деньги... То есть, великая Россия может, наоборот, возмутиться такой инициативой: что корейцы отбирают у них заработок, возможность сито есть и выплаты для родственников.

Поэтому в контексте мартовских выборов Путина придется очень придирчиво изучить этот вопрос относительно каждого региона: увеличит ли такая замена россиян на корейцев его поддержку, или наоборот.

То, что покупка корейских тушек будет идти в разрез со всеми международными соглашениями и с резолюциями ООН, конечно, никого в России не будет волновать.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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