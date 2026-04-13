Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадяра

Нельзя исключать, что в перспективе против Орбана могут быть возбуждены несколько уголовных дел. Особенно если новая власть получит конституционное большинство.

https://opinions.glavred.info/shans-nachat-s-chistogo-lista-reyterovich-rasskazal-chego-ukraine-sleduet-ozhidat-ot-pravitelstva-madyara-10756352.html Ссылка скопирована

Петер Мадяр победил на выборах в Венгрии — чего ждать Украине / Коллаж: Главред

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии открывает окно возможностей для перезагрузки отношений Будапешта с Киевом и Брюсселем. Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович анализирует причины краха многолетнего режима "Фидес" и оценивает шансы новой власти на демонтаж системы "ручного" управления страной. Подробнее о том, станет ли Петер Мадяр удобным партнером и какие энергетические рычаги влияния сохраняет Кремль — в материале.

Победа партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии с таким отрывом стала результатом сочетания нескольких важных факторов, которые постепенно накапливались, но проявились особенно ярко именно в последние недели кампании. Прежде всего речь идет об общей усталости венгерского общества от Виктора Орбана. Его многолетнее пребывание у власти, многочисленные противоречивые заявления, неоднозначные политические решения, а в последние недели апофеозом стал визит Вэнса, который, вероятно, планировался как политический бонус для Орбана, но фактически имел обратный эффект.

На этом фоне кампания власти выглядела чрезмерно агрессивной и почти полностью построенной на негативе. В ней практически не было позитивной повестки дня — обещаний развития, реформ или улучшения жизни. Вместо этого основной посыл сводился к тому, что "будет хуже", если избиратели поддержат оппозицию. Это, вероятно, напрягло многих избирателей и заставило изменить свою позицию. Ведь, как правило, кампании выигрывают те, кто делает ставку на позитив.

видео дня

Еще один важный фактор — это реакция общества на заявления о внешнем влиянии и возможных манипуляциях. Риторика о вмешательстве, в частности со стороны США, и общая напряженность вокруг выборов могли напугать часть избирателей в отношении манипуляций или фальсификаций.

Именно поэтому явка на выборах в Венгрии стала рекордной. Особенно показательно, что эта высокая явка была зафиксирована в тех регионах и городах, где оппозиция и раньше имела сильные позиции. Там произошла активная мобилизация: люди общались между собой, выходили в публичное пространство, фактически сами организовывались, чтобы обеспечить максимальную мобилизацию избирателей. Это и привело к тому, что разрыв оказался больше, чем прогнозировали социологи. Опросы в целом указывали на конкурентную борьбу и даже возможную победу "Тисы", но именно масштаб преимущества стал неожиданностью. И этот масштаб, что важно, начал расти именно после визита Вэнса, который Орбан пытался использовать как электоральный плюс. Но в результате получилось наоборот.

Виктор Орбан уже официально признал поражение, хотя и заявил, что переходит в оппозицию и "никогда не сдастся". Соответственно, возникает вопрос: что дальше ждет его и его политическую силу, которая теперь оказывается в меньшинстве в парламенте, и возможны ли в отношении него уголовные преследования. Такой сценарий вполне вероятен. Во-первых, на это есть спрос в венгерском обществе. Во-вторых, Петер Мадяр заявлял о намерении как можно скорее присоединить Венгрию к ключевым европейским институтам, связанным с контролем за соблюдением верховенства права. Ранее у страны были с этим проблемы, поэтому, в частности, речь может идти о присоединении к европейским антикоррупционным механизмам и прокуратуре.

В таком случае истории, которые ранее касались Орбана и были связаны с возможным незаконным получением средств или преференций, могут перейти в юридическую плоскость. Кроме того, есть вопросы и к людям из его окружения — так называемым партийным "олигархам", чье состояние вызывает подозрения относительно его происхождения.

Поэтому нельзя исключать, что в перспективе против Орбана могут быть возбуждены несколько уголовных дел. Важно подчеркнуть: не сразу, а именно в перспективе. Особенно если новая власть получит конституционное большинство и сможет изменить правила — как избирательные, так и институциональные, ведь за годы правления Орбан заложил немало предохранителей, которые затрудняют такие процессы.

Если эти механизмы будут демонтированы, не исключено, что ему могут инкриминировать превышение полномочий, антиконституционные действия или другие нарушения. В то же время это точно не быстрый процесс. Во-первых, у партии Фидес останется значительное представительство в парламенте — ориентировочно 53–55 мандатов.

Во-вторых, Орбан сохраняет влияние через СМИ. Фактически одна из крупнейших медиакорпораций страны находится под контролем людей из его окружения и была построена в течение многих лет. Очевидно, что она не будет работать в интересах нового правительства, а наоборот — будет действовать против него.

Поэтому Орбан будет отбиваться, переводить все это в плоскость политических преследований и пытаться, как я думаю, быстро вернуть власть. Он рассчитывает на то, что у нового правительства что-то не получится и начнется ухудшение экономической ситуации. На этом фоне Орбан может попытаться спровоцировать досрочные выборы и вернуться. Конечно, это лишь попытка, и не факт, что она будет успешной. Если же Орбана сейчас, грубо говоря, "зажмут" уголовными делами, ему будет не до активной политической деятельности. Но то, что он будет пытаться это сделать, — очевидно. Поэтому многое зависит от того, насколько удачно стартует новая власть. А именно от того, насколько новое правительство сможет решить проблемы с инфляцией и другими экономическими вызовами.

С другой стороны, если Европа разблокирует средства для Венгрии, а их там немало, и власти смогут эффективно их использовать, то в целом ситуация может стабилизироваться. В таком случае шансы Орбана вернуться к власти раньше, чем через четыре года, будут минимальными.

Во внешней политике, в частности в отношении Украины, ожидаются более прагматичные шаги. Петер Мадяр должен довольно быстро снять с него блокировку. Здесь логика проста: он едет в Европу разблокировать финансирование для самой Венгрии. И, вероятно, европейские партнеры напомнят ему, что Венгрия в свое время согласилась выделить кредит Украине. Неважно, было ли это при Викторе Орбане — государство взяло на себя обязательства, которые впоследствии были фактически сорваны.

Поэтому, если Мадяр стремится к нормальной коммуникации с европейскими институтами, ему как минимум придется снять этот блок. Я думаю, что он это сделает. Возможно, не сразу и с определенными оговорками или политическими объяснениями, но в целом это решение должно быть положительным для Украины. Единственное, что нужно учитывать: новая власть сначала должна окончательно сформировать правительство и получить все полномочия. Только после этого можно ожидать активных шагов и предметных переговоров на уровне ЕС.

Что касается двусторонних отношений, то здесь ситуация сложнее. Венгрия — не подарок, мягко говоря. Однако у нас сейчас есть реальная возможность начать отношения с Венгрией с чистого листа. В конце концов, Украина была готова идти на определенные уступки и прежней венгерской власти по отдельным вопросам. Проблема заключалась в том, что Виктор Орбан постоянно выдвигал неадекватные требования.

Что касается энергетики и нефтепровода "Дружба", то очевидно, что у Венгрии пока нет большого выбора альтернатив. География никуда не исчезла, существуют действующие контракты, и отказаться от них быстро сложно. К тому же для части венгерского общества этот вопрос не является принципиальным — для людей важнее, каковы цены на топливо на АЗС.

В то же время я не исключаю, что если Петер Мадяр укрепит свои позиции и начнет активно работать в рамках ЕС и региональных форматов, в частности Вышеградской четверки, то альтернативы постепенно будут появляться. Ему будет сложно строить тесные отношения с Россией, учитывая, что она фактически работала против него во время выборов. Поэтому, вероятно, он будет пытаться балансировать — не выглядеть пророссийским, но и поддерживать столь тесные отношения с РФ, как это делал Орбан.

Например, маловероятно, что Мадяр поедет 9 мая в Москву. Отдельно стоит обратить внимание на атомную энергетику. Помимо нефтепровода, у Венгрии есть проекты, связанные со строительством россиянами атомной электростанции, и именно их пересмотр может стать показательным. Если новая власть решится изменить или переформатировать такие договоренности, это будет сигналом о реальном дистанцировании от России. То есть нефть еще могут оставить как временный компромисс, но стратегические решения в энергетике будут индикатором курса.

Что касается двусторонних отношений Украины и Венгрии, то ключевой вопрос — сможет ли новая власть со временем занять ту же позицию, что и предыдущая. Такой риск, безусловно, существует: самый простой путь — просто продолжить старую риторику. Но есть несколько важных моментов.

Во-первых, значительная часть венгерского общества в целом нормально относится к Украине. Во-вторых, выборы уже показали, что риторика Орбана не принесла победы. Это означает, что повторение той же линии невыгодно с политической точки зрения.

Поэтому, скорее всего, по большинству вопросов диалог будет конструктивным. В то же время тема вступления Украины в ЕС останется сложной — здесь нас ждут непростые переговоры. Но для начала важно, чтобы Венгрия разблокировала соответствующие переговорные кластеры. После этого уже можно будет предметно обсуждать условия, которые она будет выдвигать.

В целом это точно не будет легко, но сам факт возможности начать с нуля уже дает определенное пространство для оптимизма. Главное, чтобы с украинской стороны были сильные переговорщики, которые понимают, как правильно выстраивать диалог с венграми и достигать договоренностей.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

О личности: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред