Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадяра

Игорь Рейтерович
13 апреля 2026, 19:10
Петер Мадяр победил на выборах в Венгрии — чего ждать Украине / Коллаж: Главред

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии открывает окно возможностей для перезагрузки отношений Будапешта с Киевом и Брюсселем. Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович анализирует причины краха многолетнего режима "Фидес" и оценивает шансы новой власти на демонтаж системы "ручного" управления страной. Подробнее о том, станет ли Петер Мадяр удобным партнером и какие энергетические рычаги влияния сохраняет Кремль — в материале.

Победа партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии с таким отрывом стала результатом сочетания нескольких важных факторов, которые постепенно накапливались, но проявились особенно ярко именно в последние недели кампании. Прежде всего речь идет об общей усталости венгерского общества от Виктора Орбана. Его многолетнее пребывание у власти, многочисленные противоречивые заявления, неоднозначные политические решения, а в последние недели апофеозом стал визит Вэнса, который, вероятно, планировался как политический бонус для Орбана, но фактически имел обратный эффект.

На этом фоне кампания власти выглядела чрезмерно агрессивной и почти полностью построенной на негативе. В ней практически не было позитивной повестки дня — обещаний развития, реформ или улучшения жизни. Вместо этого основной посыл сводился к тому, что "будет хуже", если избиратели поддержат оппозицию. Это, вероятно, напрягло многих избирателей и заставило изменить свою позицию. Ведь, как правило, кампании выигрывают те, кто делает ставку на позитив.

Еще один важный фактор — это реакция общества на заявления о внешнем влиянии и возможных манипуляциях. Риторика о вмешательстве, в частности со стороны США, и общая напряженность вокруг выборов могли напугать часть избирателей в отношении манипуляций или фальсификаций.

Именно поэтому явка на выборах в Венгрии стала рекордной. Особенно показательно, что эта высокая явка была зафиксирована в тех регионах и городах, где оппозиция и раньше имела сильные позиции. Там произошла активная мобилизация: люди общались между собой, выходили в публичное пространство, фактически сами организовывались, чтобы обеспечить максимальную мобилизацию избирателей. Это и привело к тому, что разрыв оказался больше, чем прогнозировали социологи. Опросы в целом указывали на конкурентную борьбу и даже возможную победу "Тисы", но именно масштаб преимущества стал неожиданностью. И этот масштаб, что важно, начал расти именно после визита Вэнса, который Орбан пытался использовать как электоральный плюс. Но в результате получилось наоборот.

Виктор Орбан уже официально признал поражение, хотя и заявил, что переходит в оппозицию и "никогда не сдастся". Соответственно, возникает вопрос: что дальше ждет его и его политическую силу, которая теперь оказывается в меньшинстве в парламенте, и возможны ли в отношении него уголовные преследования. Такой сценарий вполне вероятен. Во-первых, на это есть спрос в венгерском обществе. Во-вторых, Петер Мадяр заявлял о намерении как можно скорее присоединить Венгрию к ключевым европейским институтам, связанным с контролем за соблюдением верховенства права. Ранее у страны были с этим проблемы, поэтому, в частности, речь может идти о присоединении к европейским антикоррупционным механизмам и прокуратуре.

В таком случае истории, которые ранее касались Орбана и были связаны с возможным незаконным получением средств или преференций, могут перейти в юридическую плоскость. Кроме того, есть вопросы и к людям из его окружения — так называемым партийным "олигархам", чье состояние вызывает подозрения относительно его происхождения.

Поэтому нельзя исключать, что в перспективе против Орбана могут быть возбуждены несколько уголовных дел. Важно подчеркнуть: не сразу, а именно в перспективе. Особенно если новая власть получит конституционное большинство и сможет изменить правила — как избирательные, так и институциональные, ведь за годы правления Орбан заложил немало предохранителей, которые затрудняют такие процессы.

Если эти механизмы будут демонтированы, не исключено, что ему могут инкриминировать превышение полномочий, антиконституционные действия или другие нарушения. В то же время это точно не быстрый процесс. Во-первых, у партии Фидес останется значительное представительство в парламенте — ориентировочно 53–55 мандатов.

Во-вторых, Орбан сохраняет влияние через СМИ. Фактически одна из крупнейших медиакорпораций страны находится под контролем людей из его окружения и была построена в течение многих лет. Очевидно, что она не будет работать в интересах нового правительства, а наоборот — будет действовать против него.

Поэтому Орбан будет отбиваться, переводить все это в плоскость политических преследований и пытаться, как я думаю, быстро вернуть власть. Он рассчитывает на то, что у нового правительства что-то не получится и начнется ухудшение экономической ситуации. На этом фоне Орбан может попытаться спровоцировать досрочные выборы и вернуться. Конечно, это лишь попытка, и не факт, что она будет успешной. Если же Орбана сейчас, грубо говоря, "зажмут" уголовными делами, ему будет не до активной политической деятельности. Но то, что он будет пытаться это сделать, — очевидно. Поэтому многое зависит от того, насколько удачно стартует новая власть. А именно от того, насколько новое правительство сможет решить проблемы с инфляцией и другими экономическими вызовами.

С другой стороны, если Европа разблокирует средства для Венгрии, а их там немало, и власти смогут эффективно их использовать, то в целом ситуация может стабилизироваться. В таком случае шансы Орбана вернуться к власти раньше, чем через четыре года, будут минимальными.

Во внешней политике, в частности в отношении Украины, ожидаются более прагматичные шаги. Петер Мадяр должен довольно быстро снять с него блокировку. Здесь логика проста: он едет в Европу разблокировать финансирование для самой Венгрии. И, вероятно, европейские партнеры напомнят ему, что Венгрия в свое время согласилась выделить кредит Украине. Неважно, было ли это при Викторе Орбане — государство взяло на себя обязательства, которые впоследствии были фактически сорваны.

Поэтому, если Мадяр стремится к нормальной коммуникации с европейскими институтами, ему как минимум придется снять этот блок. Я думаю, что он это сделает. Возможно, не сразу и с определенными оговорками или политическими объяснениями, но в целом это решение должно быть положительным для Украины. Единственное, что нужно учитывать: новая власть сначала должна окончательно сформировать правительство и получить все полномочия. Только после этого можно ожидать активных шагов и предметных переговоров на уровне ЕС.

Что касается двусторонних отношений, то здесь ситуация сложнее. Венгрия — не подарок, мягко говоря. Однако у нас сейчас есть реальная возможность начать отношения с Венгрией с чистого листа. В конце концов, Украина была готова идти на определенные уступки и прежней венгерской власти по отдельным вопросам. Проблема заключалась в том, что Виктор Орбан постоянно выдвигал неадекватные требования.

Что касается энергетики и нефтепровода "Дружба", то очевидно, что у Венгрии пока нет большого выбора альтернатив. География никуда не исчезла, существуют действующие контракты, и отказаться от них быстро сложно. К тому же для части венгерского общества этот вопрос не является принципиальным — для людей важнее, каковы цены на топливо на АЗС.

В то же время я не исключаю, что если Петер Мадяр укрепит свои позиции и начнет активно работать в рамках ЕС и региональных форматов, в частности Вышеградской четверки, то альтернативы постепенно будут появляться. Ему будет сложно строить тесные отношения с Россией, учитывая, что она фактически работала против него во время выборов. Поэтому, вероятно, он будет пытаться балансировать — не выглядеть пророссийским, но и поддерживать столь тесные отношения с РФ, как это делал Орбан.

Например, маловероятно, что Мадяр поедет 9 мая в Москву. Отдельно стоит обратить внимание на атомную энергетику. Помимо нефтепровода, у Венгрии есть проекты, связанные со строительством россиянами атомной электростанции, и именно их пересмотр может стать показательным. Если новая власть решится изменить или переформатировать такие договоренности, это будет сигналом о реальном дистанцировании от России. То есть нефть еще могут оставить как временный компромисс, но стратегические решения в энергетике будут индикатором курса.

Что касается двусторонних отношений Украины и Венгрии, то ключевой вопрос — сможет ли новая власть со временем занять ту же позицию, что и предыдущая. Такой риск, безусловно, существует: самый простой путь — просто продолжить старую риторику. Но есть несколько важных моментов.

Во-первых, значительная часть венгерского общества в целом нормально относится к Украине. Во-вторых, выборы уже показали, что риторика Орбана не принесла победы. Это означает, что повторение той же линии невыгодно с политической точки зрения.

Поэтому, скорее всего, по большинству вопросов диалог будет конструктивным. В то же время тема вступления Украины в ЕС останется сложной — здесь нас ждут непростые переговоры. Но для начала важно, чтобы Венгрия разблокировала соответствующие переговорные кластеры. После этого уже можно будет предметно обсуждать условия, которые она будет выдвигать.

В целом это точно не будет легко, но сам факт возможности начать с нуля уже дает определенное пространство для оптимизма. Главное, чтобы с украинской стороны были сильные переговорщики, которые понимают, как правильно выстраивать диалог с венграми и достигать договоренностей.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

О личности: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:46Фронт
Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:23Экономика
Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадяра

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадяра

19:10Мнения
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Последние новости

19:46

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:29

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

19:23

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:10

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

18:47

Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
18:27

Натуральная альтернатива химическим средствам: как лимон и соль помогают убрать дом

17:44

Лук размером с кулак: старые "дедовские" методы для хорошего урожаяВидео

17:34

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕСВидео

16:49

Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадилиВидео

Реклама
16:48

Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

16:40

Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

16:31

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

16:18

О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

16:12

Буданов стремится перевести государственную машину в режим действия - СМИ о первых 100 днях главы ОП

15:47

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

15:31

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

15:09

Можно ли дарить нож: истоки древних запретов и способ обойти "проклятие"

14:54

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

14:53

Харьков при Терехове накопил рекордный долг за энергоресурсы - $1 миллиард

14:48

Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

Реклама
14:39

"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращенииВидео

14:39

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

14:23

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

13:49

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

13:38

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

13:24

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

12:58

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

12:45

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

12:15

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

12:14

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

11:55

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

11:50

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:20

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

11:13

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

11:01

Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

10:58

"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

10:26

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

10:19

Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

10:02

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

Реклама
09:53

Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

09:51

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

08:16

Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

08:03

Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

07:28

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

06:55

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

