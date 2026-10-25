Шанс на свою игру: Тышкевич о том, как Украине изменить формат переговоров

Аналитик объясняет, почему климатический саммит COP31 в Анталии может стать окном для смены посредников и что должен успеть МИД до 12 ноября

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Украина и переговоры / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org

Белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что Украине стоит искать партнеров вне переговорного треугольника с США и страной-агрессором РФ и изменить состав посредников, подключив ЕС, Китай и Турцию. Автор объясняет, почему климатический саммит COP31 в Анталии может стать шансом для собственной игры Киева и какую роль в этом должен сыграть МИД. Публикуем его размышления.

Может ли Украина начать свою игру в переговорах Смею утверждать, что да, и есть возможность сделать это быстро видео дня Этот пост будет не про Трампа и не про Путина. Точнее, не столько и не только о них. В сложившейся ситуации для Украины важно искать партнёрства вне переговорного треугольника США-Украина-РФ. Хотя бы потому что два участника формата жаждут договориться ценой уступок со стороны Украины. Причём оба понимают, что ограничены во времени. Если идущий с начала 2025 года трек не даст результатов, возникнет естественный вопрос "а не пора ли перезагрузить площадку". В том числе (или в первую очередь) за счёт изменения состава посредников. Где США будут, но будут одним из, а не ключевым и единственным игроком. Кто может войти? Часть государств ЕС, само собой. КНР - возможно и вероятнее всего. Турция - желательно. Возможно, кто-то ещё.

Но тут важна такая вещь, как готовая концепция новых рамок, согласие потенциальных участников. И, желательно, легитимизация процесса - поддержка со стороны других государств. Желательно, как можно большего количества.

Для таких задач необходима активность... нет, не Офиса президента, а в первую очередь МИД Украины уже вчера. И лишь в качестве "дополнительного" элемента отправка переговорных групп. Это как минимум 5 направлений: Германия, Франция (ЕС), Британия, Турция, КНР. Возможно, страны Персидского залива. Времени мало, крайне мало. И логичный предварительный вывод - задача на полгода. Хотя бы договориться о встречах и объездить.

А если я не соглашусь? Ведь существуют прекрасные возможности организации встреч в кулуарах больших саммитов. Куда приезжают лидеры государств либо премьеры или руководители МИД. Согласитесь, удобно.

Будут ли такие саммиты? Да. Причём скоро. Речь идёт о 31-й конференции по изменению климата ООН COP 31. Которая пройдёт в турецкой Анталии с 9 по 20 ноября. Причём 11-12 будет саммит лидеров государств. То есть приедут те, кто нам нужен. Государства ЕС - да. Турция - принимающая сторона. Китай - однозначно да, поскольку такая конференция является важным этапом продвижения цивилизационных инициатив Пекина. А также механизмом лоббирования и продвижения китайских зелёных технологий. США? А вот Штатов, вероятно, не будет. Но они для консультаций об изменении формата и не нужны на данном этапе.

То есть для Украины логично планировать участие в такой конференции если не на уровне президента, то на уровне премьера или министра иностранных дел. Это как минимум.

Второй минимум - концепция трансформации переговорных рамок. Проще говоря, понимание, кого мы бы хотели пригласить в посредники и с какой функцией.

Если минимум есть, вопрос в организации процесса. И тут смотрим, где будет организован саммит: Турция. То есть один из посредников, государство, заинтересованное участвовать в переговорах. И имеющее свои планы касательно будущего Чёрного моря и Кавказа. Где нет места доминированию РФ. Таким образом, можно (при условии коммуникации с турками) получить поддержку в организации нужных встреч. И после - поддержку в легитимизации процесса.

И вот тут, на фоне недавних событий, можно оценить уровень готовности МИД Украины к решению (самостоятельному) масштабных задач.

В случае успеха и наличия 12 ноября готовых концепций переформатирования рамок переговоров будет легче говорить и с США. Трамп будет в бешенстве, но он будет понимать, что или более мягкая позиция по Украине, или формат рискует измениться очень скоро. И его идеи заработать на статусе эксклюзивного посредника обнуляются.

Одним словом, шанс для собственной игры есть. И это может сработать, если ключевые институции сохранили способность действовать нешаблонно. Посмотрим.

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О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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