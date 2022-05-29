Сгорел КамАЗ Тайфун армии РФ, битком набитый оккупантами: ВСУ провели на Херсонщине удачную операцию

Сгорел российский КамАЗ Тайфун, битком набитый оккупантами/ roe.ru, скрин из видео

В тылу врага в Херсонской области украинские военные провели удачную засаду и уничтожили российскую военную технику вместе с личным составом, который находился внутри.

Вражеский КамАЗ Тайфун, который был битком забит русскими захватчиками, вспыхнул и сгорел в одно мгновение. Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Такую удачную операцию провели операторы ССО. Они устроили засаду в тылу врага, заминировали дорогу, по которой ездили русские захватчики, и взорвали технику противника.

"Во вражеском тылу на Херсонщине наши воины вышли на пути проезда российской военной техники. Заминировав участок дороги, операторы ССО Украины дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника", – говорится в сообщении.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват города Северодонецк на Луганщине не даст для РФ никакого существенного преимущества. Россия пытается получить контроль над всей областью в ее админграницах, поэтому бросает все силы на штурм города. Но даже если ей удастся это сделать, на захват Северодонецка армия РФ отдаст слишком много сил, и ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

Также ранее сообщалось, что российские войска в результате наступления ВСУ понесли сильные потери, вынуждены были отступить и теперь обороняются на невыгодных для них рубежах в районе населенного пункта Костромка на Херсонщине.

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