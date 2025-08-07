Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Секретная дочь Путина: что о ней известно

Александр Коваленко
7 августа 2025, 08:10
192
Теперь же Елизавета Кривоногих привлекает к себе повышенное внимание мировых СМИ завуалированным, но вполне однозначным посланием.
Путин, Елизавета Кривоногих
Внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих / Коллаж: Главред, фото: t.me/BILD_Russian, скриншот

Про всплывшую на поверхность "духовную скрепу" – дочь путина…

Вижу как у же который день подряд все носятся в новостных лентах со всплывшей на поверхность внебрачной дочерью путина, Елизаветой Кривоногих, которая, якобы, выступила против своего отца. Подсветили Лизочку Bild и The Times, обратившие внимание на пост девушки, в котором она описывает человека похожего на её отца - путина.

Ну и понеслось по информационным трубам пафосное и кричащее – дочь путина выступила против своего отца!

видео дня

Но, мало кто включил хоть немного критического мышления, чтобы задаться простым вопросом – а зачем она это написала, понимая, что незамеченным это не останется?

Напомню, для тех, кто забыл, либо проясню, тем, кто не в курсе, что Лиза – внебрачная дочь владимира путина и его уборщицы Светланы Кривоногих. После рождения Лизы у Светланы Кривоногих, внезапно, появилась возможность стать крупным акционером банка "россия" и разбогатеть на какие-то там 100 миллионов долларов. Простая, обычная, российская уборщица. Просто была очень трудолюбивой.

Что же до самой Лизы, то живёт она не в солнечном Омске, процветающей Воркуте или даже креативном Магадане, а в загнивающем Париже. Лиза занимается искусством и работает в галерее, где, внимание, регулярно проходят выставки посвящённые войне в Украине!

А теперь, давайте всё сопоставим в единый пазл.

Мать Лизы всем, что имеет, обязана путину и её состояние, явно выше среднестатистического уровня жизни среди российских уборщиц, стало фундаментом для беззаботной жизни и самой девочки. То есть, своими сообщениями в социальных сетях она осознанно кусает того, кто ей и её матери всё дал и выносит на всеобщее обсуждение внутренние отношения, чего, как мы знаем, очень не любит делать путин.

Что во всей этой истории самое интересное, так это то, что Лизочка, оказывается, работает в галереи, где выставляются антивоенные работы, то есть, не просто живёт в Европе, в Париже, но и интегрирована непосредственно в антивоенное сообщество!

Теперь же Елизавета Кривоногих привлекает к себе повышенное внимание мировых СМИ завуалированным, но вполне однозначным посланием. Зачем? Чтобы остаться без счетов в швейцарских банках? Чтобы оставить свою мать без акций банка "россия"? Или, чтобы попробовать на вкус "новичок"?

Отвечая на эти вопросы, без неуместного восхищения, со знанием того, что в россии дети зачастую не далеко уходят в своём деле от родителей, вспомнить хотя бы семейку Дугиных, то мне кажется, мы с вами становимся свидетелями операции деанонимизации Лизы и более глубокой интеграции в западное комьюнити. А повышенное внимание СМИ к тому, что эта девочка написала и к её персоне, является лакмусовой бумажкой, отражающей, насколько операция была проведена успешно.

Мир получил менее зашкваренную "оппозиционерку" типа "Собчак" из полукровок путина? Не удивлюсь, если она ещё станет одним из лидеров российской "оппозиции" в изгнании… Опять-таки, свежие лица нужны даже в том токсичном лепрозории.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшему

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшему

09:33Украина
Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

08:34Мир
Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

07:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Китайский гороскоп на сегодня 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Последние новости

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшему

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украинемнение

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

Реклама
00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

22:40

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:30

Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

21:08

Штурма Покровска может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

21:04

Знают единицы: действительно ли ночная зарядка "убивает" телефонВидео

20:40

"Должно быть честное завершение": Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

20:22

Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

20:21

Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россиянеВидео

20:20

"Достигнут значительный прогресс": Трамп раскрыл результаты встречи Уиткоффа с Путиным

20:18

Что общего между Лысенко и Шопеном: малоизвестные факты об отце украинской музыкиВидео

19:40

Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов

19:36

Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным - СМИ

19:32

Пошлины Трампа в 25%: Индия по горячим следам заключила новую сделку с Россией

19:13

Не "Артемсолью" единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее

19:10

Почему Уиткофф так Украину не любит?мнение

19:04

Все, что нужно, есть дома: огородница поделилась простыми лайфхаками против слизнейВидео

Реклама
18:50

Красивый, но очень опасный: в Украине живет паук, которого лучше обходитьВидео

18:36

"Я не преувеличиваю": военный уверен, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину

18:25

Удар Трампа за покупку нефти у Путина: в Индии сделали резкое заявление

17:56

"Где же собственно Путин": Кислица намекнул, что с посланником Трампа встретился двойник

17:56

Трамп наказал Индию за нефть от Путина: кому следующему грозит удар

17:44

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

17:40

Спасти пересоленное блюдо возможно: какой продукт нужно добавитьВидео

17:25

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секретВидео

17:20

Трамп ударил по Индии пошлинами сразу после встречи Уиткоффа с Путиным

17:02

"Не так просто": Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять