Сдать 'внутренний фронт' - максимально тупой сценарий для Украины

Сейчас не так много людей в принципе может похвастаться психологической устойчивостью. Но кое-кого, как видим, напрочь поплавило.

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Украинцам не время ссориться между собой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 93-я ОМБр Холодный Яр

Первое. Оно как-то и раньше не очень верилось разным "источникам", но кое-кто из "экспертов" вообще никогда не может быть источником. Это уже должно быть mast have для понимания любого человека, который живет во времена информационных войн, смог зайти в интернет и зарегистрироваться в какой-то соцсети.

Второе. Ну, совсем трудно понять, что побуждает умножать внутренние срачи в то время, когда, наоборот, есть потребность объединяться, как в марте 2022-го. Когда на кону - буквально все, у некоторых деятелей начинается какое-то "недержание". Может, это то самое осеннее психическое обострение? Сейчас не так много людей в принципе может похвастаться психологической устойчивостью. Но кое-кого, как видим, напрочь поплавило.

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Третье. Исходя из пункта второго, даже если так - обострение и поплавило - может, не надо все свои фантазии, страхи и паранойю выносить на всеобщее обозрение, чтобы у других тоже спровоцировать обострение? Тем более, что сплошь и рядом эти "чрезвычайно важные" "экспертные" мнения никому не нужны.

Последнее. "Лекарства", кстати, существуют. И довольно простые: пойдите задонатьте на что-то полезное, закупите что-то полезное, передайте что-то полезное на передовую. Там всегда нелишне. А у вас и руки, и голова заняты чем-то не таким глупым, как пустое хайпирование.

Потому что максимально тупо будет прос*ать "внутренний фронт", когда силы обороны Украины довольно успешно продолжают делать узких хорошими.

Кто такая Татьяна Урбанская? Заместитель шеф-редактора УНИАН, журналист, редактор, радиоведущая. Парламентский корреспондент трех созывов Верховной Рады. Сотрудничала с различными украинскими печатными и онлайн-изданиями. Работала главным редактором новостного портала о бизнесе, экономике и финансах - UBR. Автор и ведущая общественно-политической программы "взрослый разговор" на радио Nostalgie. Главный редактор ежедневной программы "Тема дня" на телеканале УНИАН-ТВ. Выпускающий редактор совместного проекта агентства УНИАН, телеканала Униан-ТВ и Телевизионной службы новостей телеканала "1+1" "Восток+Запад".

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