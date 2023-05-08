УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сбитие "кинжала" над Киевом: почему это очень важно

Сергей Фурса
8 мая 2023, 06:21
94
Где-то очень радуются американские генералы. И все те страны, у которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия.
Сбитие 'кинжала' над Киевом: почему это очень важно
Система Patriot, предварительно, сбила ракету "Кинжал" / Фото: Выкипедия

Сбитие Кинжала над Киевом стало очень громким событием. В прямо и переносном смысле.

В прямом понятно, потому что мало найдется людей в Киеве, кто не услышал этого в два ночи. А потом не порадовался тому, что украинское ПВО, усиленное американскими патриотами, показало кузькину мать российскому супероружию.

видео дня

А вот в переносном интереснее. Потому что это впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее суперзвуковое оружие. Оружие Судного дня от Москвы. И западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с русской армией, самое страшное в которой это рожа Пригожина и русских генералов. Как оказалось.

Поэтому где-то очень радуются американские генералы. И все те страны, у которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия. Последние радуются еще больше, потому что все остальные страны, которые покупали российские средства ПВО сейчас поймут, кто папа. И побегут делать заказы. Так что не надо переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть в демократах, но больше все же в республиканцах, умеют считать деньги.

А вот кто ж тоскует? Это, разумеется, Кремль. Потому что его снова опустили. Дважды в неделю.

А еще есть очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина также. Потому что китайцы в последнее время щеголяли разработками своего супер пупер сверхзвукового оружия. И потому что в Тайване на вооружении стоят патриоты. Много много патриотов. А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер пупер сверхзвуковой ракетой на получится. И перспектива маленькой победонлсной войны против Тайваня отдаляется еще дальше. И благодарить за это надо Путина.

А так все хорошо начиналось для товарища Си. Позволяешь Путину напасть на Украину. Дожен увидеть скорую войну и офигевший Запад. Которого унизили. И на фоне этого нападаешь на Тайвань. Идеальный план.

Который обрушился еще в феврале-марте 2022 года благодаря Вооруженным силам Украины. И простому украинскому солдату и генералу. Которых никто не принимал в расчет. И которые перевернули вверх тормашками планы по захвату мира кучей безумных диктаторов.

Источник

ПВО ЗРК Patriot
Реклама

Главное за день

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

06:50 Украина
"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в Украине

"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в Украине

21:11 Украина
В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделе

В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделе

20:00 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

06:50

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

06:21

Сбитие "кинжала" над Киевом: почему это очень важномнение

03:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

03:20

Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецептВидео

03:10

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:20

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

00:51

Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

07 мая, воскресенье
23:30

Бабушкина заливка творит чудеса: как приготовить сочное и нежное мясо за 5 минут - безумный секретВидео

Реклама
23:10

Был осужден за карикатуру на Лукашенко: в колонии Беларуси внезапно умер политзаключенный-блогерВидео

22:32

Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт удивил подробностямиВидео

21:55

Что делать если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

21:46

После контрнаступления ВСУ вероятны новые переговоры при посредничестве Китая — WSJ

21:37

Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

21:16

Вуаля! Дело Прилепина раскрыто!мнение

21:11

"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в УкраинеВидео

20:53

ВСУ пойдут вперед: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

20:37

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

20:00

В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделеВидео

19:51

Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать россиян"

Реклама
19:10

"Это что, за танцы? Жесть": россияне в ужасе о того, что устроил Билан на концерте в Дубае

19:08

В России целый город остался без воды и электроэнергии: в чем причинаВидео

18:46

Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер

18:46

"РФ будет в панике": в МО раскрыли детали подготовки контрнаступления и намекнули на сроки

18:13

Москву охватила нервозность перед 9 мая: The Guardian рассказал о небывалой панике в КремлеВидео

18:12

Кадыров отправляет свои войска в "Бахмутскую мясорубку" в "форме" от Louis Vuitton за $3 тысячиВидео

17:36

Если полки трещат по швам: 12 способов, как разместить вещи в шкафу, когда мало места

17:32

Гиркин набросился на Пригожина и почуял, что оккупантов "скоро будут бить"

17:09

Жег верблюдов вместе с Шойгу: экс-депутат РФ рассказала, как Путин участвовал в шаманском обрядеВидео

17:02

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

16:19

РФ усилила штурм Бахмута: Сырский рассказал, что "были приняты оперативные решения"ФотоВидео

16:19

У Зеленского прокомментировали перепалку между Пригожиным и МО России

15:38

4 знака зодиака, которым в мае деньги будут сыпаться прямо в руки: счастливчики месяцаВидео

15:16

Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

14:57

Оккупанты в Бахмуте убили молодого украинского режиссера

14:46

"Полезные идиоты" в ЕС: венгерские друзья Путина отмывают грязные деньги РФ – ПономаревВидео

14:29

"РФ накапливает ракеты": Буданов сказал, когда оккупанты планируют массированно ударить по Украине

14:17

"Напугала ежика…": Симоньян грозится покинуть Россию, если там примут Пугачеву

14:13

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" в Минобороны РФ пообещали боеприпасы и Суровикина в подручные

13:38

"Народная принцесса": Меган Маркл заметили в толпе на коронации Чарльза IIIВидео

Реклама
13:36

"Катастрофа для России происходит сейчас, но худшее впереди": Данилов анонсировал крах РФВидео

13:12

"Уже все об этом говорят": Буданов рассказал о серьезной болезни ПутинаВидео

13:06

Всегда ли посуда бьется на счастье: когда разбитые тарелки и чашки могут предвещать беду

12:43

"Радоваться рано": в ВСУ рассказали детали сбития ракеты "Кинжал" возле Киева из ЗРК Patriot

12:28

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут лишнюю букву за 10 секунд

12:21

В боях за Украину погиб один из основателей хортинга на Киевщине

12:06

"Я тебе по понятиям говорю, дон": Кадыров наорал на Пригожина из-за сдачи БахмутаВидео

12:05

Наивкуснейший шашлык в духовке: как приготовить сочное мясо без шампуровВидео

11:44

На 9 мая Россия может готовить провокации в Украине и Беларуси - ГУР

11:35

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять