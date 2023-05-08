Сбитие 'кинжала' над Киевом: почему это очень важно

Где-то очень радуются американские генералы. И все те страны, у которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия.

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Система Patriot, предварительно, сбила ракету "Кинжал" / Фото: Выкипедия

Сбитие Кинжала над Киевом стало очень громким событием. В прямо и переносном смысле.

В прямом понятно, потому что мало найдется людей в Киеве, кто не услышал этого в два ночи. А потом не порадовался тому, что украинское ПВО, усиленное американскими патриотами, показало кузькину мать российскому супероружию.

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А вот в переносном интереснее. Потому что это впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее суперзвуковое оружие. Оружие Судного дня от Москвы. И западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с русской армией, самое страшное в которой это рожа Пригожина и русских генералов. Как оказалось.

Поэтому где-то очень радуются американские генералы. И все те страны, у которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия. Последние радуются еще больше, потому что все остальные страны, которые покупали российские средства ПВО сейчас поймут, кто папа. И побегут делать заказы. Так что не надо переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть в демократах, но больше все же в республиканцах, умеют считать деньги.

А вот кто ж тоскует? Это, разумеется, Кремль. Потому что его снова опустили. Дважды в неделю.

А еще есть очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина также. Потому что китайцы в последнее время щеголяли разработками своего супер пупер сверхзвукового оружия. И потому что в Тайване на вооружении стоят патриоты. Много много патриотов. А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер пупер сверхзвуковой ракетой на получится. И перспектива маленькой победонлсной войны против Тайваня отдаляется еще дальше. И благодарить за это надо Путина.

А так все хорошо начиналось для товарища Си. Позволяешь Путину напасть на Украину. Дожен увидеть скорую войну и офигевший Запад. Которого унизили. И на фоне этого нападаешь на Тайвань. Идеальный план.

Который обрушился еще в феврале-марте 2022 года благодаря Вооруженным силам Украины. И простому украинскому солдату и генералу. Которых никто не принимал в расчет. И которые перевернули вверх тормашками планы по захвату мира кучей безумных диктаторов.

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