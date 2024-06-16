УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогой

Юрий Гаврилечко
16 июня 2024, 09:42
465
Чем дороже для россиян будет война, тем легче будет нам. Но обчислить пределы экономической прочности РФ, когда там за много веков привыкли жить плохо, невозможно.
Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогой
Россия прекратила продажу долларов и евро из-за санкций США / Коллаж фото Офис президента, ua.depositphotos.com

Московская биржа после введения новых санкций США была вынуждена прекратить торговлю долларами и евро. В то же время были введены санкции не только против Московской биржи, но и против Национального депозитария и Национального клирингового центра РФ. То есть фактически санкции Соединенных Штатов сейчас начали бить по вторичным звеньям поставки средств, а также по логистическим маршрутам компаний, которые сотрудничали с Россией в обход санкций.

Во-первых, это приятно-неожиданный шаг со стороны Соединенных Штатов, который будет усложнять систему обеспечения российского ВПК через использование различных схем и компаний из других стран. Это так называемые вторичные санкции, которые хоть и не выдвигаются непосредственно против компаний, но в случае их работы с подсанкционными российскими компаниями, у таких компаний будут возникать проблемы. И не только в Соединенных Штатах, ведь тогда они могут попасть в список контрагентов, с которыми лучше не работать. Соответственно, компании с репутацией будут в меньшей степени вовлечены в торговые операции с Россией.

Во-вторых, введение санкций против IT-компаний, которые, к сожалению, успешно продолжали работать с Россией, в частности обеспечивая ей возможность использования разного рода сервисов, и, в частности, облачных сервисов. Поскольку лидерами в этом являются именно американские компании, то введение подобных санкций, безусловно, ударит и по ним. Тем не менее, это показывает четкую политическую направленность санкций Соединенных Штатов, которые абсолютно сознательно ограничивают возможные доходы своих компаний не только в пользу Украины, но и общего тренда по ограничению российской способности воевать.

видео дня

Фактически это первое подобное решение, когда именно политика в отношении России в Соединенных Штатах начинает превалировать над экономическими интересами. Определенным образом это шаг, который выходит за пределы тактики, но его еще рано называть стратегическим.

Предельный срок прекращения рабочих лицензий и полноценного введения нового пакета санкций США - 13 августа. То есть есть еще два месяца, чтобы оценить, что именно происходит. Подобные санкции в современной истории вводятся впервые, и стоит хотя бы в течение 3-4 недель наблюдать за результатами и тем, как отреагирует бизнес (и не только американский) на подобную ситуацию.

Реакция россиян здесь более прогнозируемая - это и повышение курса рубля, и заявление о переходе на юань в расчетах. Каким образом Россия будет пытаться обойти санкции, чтобы обеспечить потребности как страны в валюте и закупки критического импорта, так и обеспечение собственного ВПК высокотехнологичной продукцией - это будет понятно только со временем.

Положительный сценарий действия санкций для Украины заключается в том, что количество баллистических и крылатых ракет, которые будут лететь из РФ, и высокотехнологичного оружия уменьшится. Но не надо недооценивать возможностей менее технологического оружия. Негативный сценарий заключается в большем сближении России с Китаем и фактическом формировании определенной коалиции на базе России и Китая, причем как военно-политической, так и экономической. То есть в настоящее время страны Глобального Юга являются достаточно аморфным образованием, и подобные санкции могут подтолкнуть их к структуризации, или же, наоборот, вызвать страх.

Но даже теоретически нет таких экономических санкций, которые смогли бы заставить Россию остановить войну. Достаточно посмотреть на Северную Корею, где фантастический санкционный список, однако у России ресурсов гораздо больше.

Без военной составляющей невозможно преодолеть врага, а без экономической - истощить его. Чем дороже для россиян будет война, тем легче будет нам. Но ведь обсчитать пределы экономической прочности России, когда россияне за многие века своей истории привыкли жить плохо, невозможно.

И поэтому ухудшение жизни внутри РФ, которое вызовет какие-то существенные пертурбации и будет объективно работать на нас, можно ждать десятилетиями. Без военных побед рассчитывать только на экономические санкции не стоит. Если бы только отказом от убийств и человеческих условий жизни можно было достичь просветления, то, как говорит индийская пословица, и слон, и корова уже давно бы стали Буддами. Но этого не происходит.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

Кто такой Юрий Гаврилечко

Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине санкции США санкции против России Юрий Гаврилечко
Реклама

Главное за день

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

10:44 Украина
Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

09:58 Мир
Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

07:35 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира 2813

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара 2230

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня 1463

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира 1330

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Последние новости

11:29

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты

11:00

Слава Демин поинтриговал фанатов словами в ответ на слухи о романе с Ксенией Мишиной

10:51

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

10:44

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

10:24

Раздадут деньги на оплату ЖКХ: в Минсоцполитики рассказали, как их получить

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
09:58

Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

09:42

Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогоймнение

09:10

Ключевой результат Саммита мира: в 3 ОШБр сделали заявление о победе Украины

08:52

Василий Вирастюк впервые показал родившую ему сына новую возлюбленную

Реклама
08:42

Россияне попали в полное окружение на Харьковщине: известна судьба оккупантов

08:09

Кого из мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК: в Раде ответили

07:35

Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

05:28

Гороскоп на завтра 17 июня: Весам - резкий спад энергии, Козероги - говорите всему "да"

04:10

"Гнуться, но не ломаться": чем особенна новая стратегия ВСУ на поле боя - АР

03:30

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

01:30

Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиляВидео

00:16

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммитеФото

15 июня, суббота
23:51

Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонииВидео

23:06

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мираФото

22:06

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мираФотоВидео

Реклама
21:56

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мираФото

21:26

ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

20:58

Евро 2024 дайджест: день 1-2 - немцы уничтожили шотландцев, швейцарцы лупят венгровВидео

20:25

План действий передадут РФ, чтобы зафиксировать реальный конец войны - ЗеленскийФото

19:29

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

19:26

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

19:13

Если уж мира на горизонте не видно...мнение

18:56

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:53

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

18:32

Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

18:06

Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

17:47

Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

17:29

Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

16:49

Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Реклама
14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять