Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогой

Чем дороже для россиян будет война, тем легче будет нам. Но обчислить пределы экономической прочности РФ, когда там за много веков привыкли жить плохо, невозможно.

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Россия прекратила продажу долларов и евро из-за санкций США / Коллаж фото Офис президента, ua.depositphotos.com

Московская биржа после введения новых санкций США была вынуждена прекратить торговлю долларами и евро. В то же время были введены санкции не только против Московской биржи, но и против Национального депозитария и Национального клирингового центра РФ. То есть фактически санкции Соединенных Штатов сейчас начали бить по вторичным звеньям поставки средств, а также по логистическим маршрутам компаний, которые сотрудничали с Россией в обход санкций.

Во-первых, это приятно-неожиданный шаг со стороны Соединенных Штатов, который будет усложнять систему обеспечения российского ВПК через использование различных схем и компаний из других стран. Это так называемые вторичные санкции, которые хоть и не выдвигаются непосредственно против компаний, но в случае их работы с подсанкционными российскими компаниями, у таких компаний будут возникать проблемы. И не только в Соединенных Штатах, ведь тогда они могут попасть в список контрагентов, с которыми лучше не работать. Соответственно, компании с репутацией будут в меньшей степени вовлечены в торговые операции с Россией.

Во-вторых, введение санкций против IT-компаний, которые, к сожалению, успешно продолжали работать с Россией, в частности обеспечивая ей возможность использования разного рода сервисов, и, в частности, облачных сервисов. Поскольку лидерами в этом являются именно американские компании, то введение подобных санкций, безусловно, ударит и по ним. Тем не менее, это показывает четкую политическую направленность санкций Соединенных Штатов, которые абсолютно сознательно ограничивают возможные доходы своих компаний не только в пользу Украины, но и общего тренда по ограничению российской способности воевать.

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Фактически это первое подобное решение, когда именно политика в отношении России в Соединенных Штатах начинает превалировать над экономическими интересами. Определенным образом это шаг, который выходит за пределы тактики, но его еще рано называть стратегическим.

Предельный срок прекращения рабочих лицензий и полноценного введения нового пакета санкций США - 13 августа. То есть есть еще два месяца, чтобы оценить, что именно происходит. Подобные санкции в современной истории вводятся впервые, и стоит хотя бы в течение 3-4 недель наблюдать за результатами и тем, как отреагирует бизнес (и не только американский) на подобную ситуацию.

Реакция россиян здесь более прогнозируемая - это и повышение курса рубля, и заявление о переходе на юань в расчетах. Каким образом Россия будет пытаться обойти санкции, чтобы обеспечить потребности как страны в валюте и закупки критического импорта, так и обеспечение собственного ВПК высокотехнологичной продукцией - это будет понятно только со временем.

Положительный сценарий действия санкций для Украины заключается в том, что количество баллистических и крылатых ракет, которые будут лететь из РФ, и высокотехнологичного оружия уменьшится. Но не надо недооценивать возможностей менее технологического оружия. Негативный сценарий заключается в большем сближении России с Китаем и фактическом формировании определенной коалиции на базе России и Китая, причем как военно-политической, так и экономической. То есть в настоящее время страны Глобального Юга являются достаточно аморфным образованием, и подобные санкции могут подтолкнуть их к структуризации, или же, наоборот, вызвать страх.

Но даже теоретически нет таких экономических санкций, которые смогли бы заставить Россию остановить войну. Достаточно посмотреть на Северную Корею, где фантастический санкционный список, однако у России ресурсов гораздо больше.

Без военной составляющей невозможно преодолеть врага, а без экономической - истощить его. Чем дороже для россиян будет война, тем легче будет нам. Но ведь обсчитать пределы экономической прочности России, когда россияне за многие века своей истории привыкли жить плохо, невозможно.

И поэтому ухудшение жизни внутри РФ, которое вызовет какие-то существенные пертурбации и будет объективно работать на нас, можно ждать десятилетиями. Без военных побед рассчитывать только на экономические санкции не стоит. Если бы только отказом от убийств и человеческих условий жизни можно было достичь просветления, то, как говорит индийская пословица, и слон, и корова уже давно бы стали Буддами. Но этого не происходит.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

Кто такой Юрий Гаврилечко Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

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