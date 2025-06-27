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Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца года

Вадим Денисенко
27 июня 2025, 08:10
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Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-то экстраординарного завершатся через несколько месяцев (октябрь-ноябрь).
Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца года
Саммит НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

1. После войны в Иране на сцену вернулся "предвыборный" Трамп - страшный и непредсказуемый. Саммит стал бенефисом одного "актера", который только что победил в двух войнах. И все участники (зрители) приняли решение, что для благополучия Европы нужно предложить ему его первый триумф. Шоу удалось. И вызвало иллюзию возвращения к нормальности

2. После завершения боевых действий в Иране и стабилизации Ближнего Востока, Америка вернулась к переговорам с ЕС, где Украина является частью этих самых переговоров. О чем эти переговоры? О пошлинах, безопасности (ядерный зонтик, американские базы, 5 статья и усмирение России) и войне в Украине.

3. Игра Трампа довольно понятна. Он хочет выровнять торговый баланс с ЕС, прежде всего, за счет покупки американского оружия и строительства высокотехнологичных предприятий из ЕС на территории США. В обмен на то, что США не будут выводить свои войска из Европы и гарантировать соблюдение 5 статьи НАТО. Собственно, этот саммит, точнее обещание тратить 5% ВВП на оборону, стал первым шагом к этому соглашению.

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4. Но за скобками осталось еще два вопроса. Первый из них - пошлины. Есть два подхода: введение высоких пошлин (30% и выше) на европейские товары или же обнуление всех пошлин (концепция предложенная Маском, между прочим). Макрон попытался поднять этот вопрос, но Трамп не поддержал этот разговор (триумф не предполагает сложных переговоров). Но, если серьезно - пошлины в обмен на безопасность становятся главной темой переговоров ЕС - США на следующие месяцы.

5. Второй вопрос, который даже не обсуждался - предложения Дмитриева, озвученные еще в Эр-Рияде. Если коротко, Россия предлагала США создать торговые дома, которые будут продавать подсанкционные товары в ЕС под российским флагом. Это заманчивое для США предложение, но против него категорически выступает Европа. Не исключено, что Трамп попытается также увязать эту историю с пошлинами.

6. Это все важно для нас по одной причине: Россия, как пугало для Европы нужно американцам для переговоров с ЕС, а потому Вашингтон не собирается пока усиливать давление на Кремль, хоть и не будет ослаблять предыдущие санкции.

7. Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-то экстраординарного завершатся за несколько месяцев (октябрь-ноябрь). И уже после того Трамп приступит к мирным переговорам по Украине и, очевидно к переговорам с Китаем. При этом, я уверен, что оружие все это время нам будут продавать.

8. Во всей этой истории есть одна большая проблема: как нам не выпасть из переговорного треугольника США - ЕС - Украина. Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный фактор и фактор безопасности с мирными переговорами по Украине.

9. Также следует учесть, что в США не так много инструментов давления на Россию, как это многие считают (закон о 500% пошлины очень мифологизированный и невероятно сложный к исполнению, если вообще его возможно выполнить. Единственная страна которая может реально надавить на РФ - это Китай. Но Китай будет давить только тогда, когда выйдет на понятные для себя переговоры с США. А эти переговоры станут реальностью после завершения переговоров с ЕС.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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