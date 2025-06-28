Саммит НАТО: итоги для Украины

Америка при президентстве Трампа никогда не будет надежным партнером.

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Зеленский, флаг НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

При оценке любых событий ключевым является корректное управление ожиданиями. Чего можно было достичь? В какой ситуации все происходит? В эпоху президентов Трампов, премьеров Орбанов и общей неопределенности, царящей в Альянсе, Украина должна ставить перед собой реалистичные задачи.

Главное, что надо осознавать: Америка при президентстве Трампа никогда не будет надежным партнером. Независимо от его риторики, которая может меняться, внутренние проблемы США не позволяют им быть устойчивой мировой державой, которая может поддерживать глобальный баланс на прежнем уровне. В эту эпоху "деглобализации" мы должны подходить ко всему прагматично.

Саммит, по моему мнению, был хорошо срежиссирован Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО. Несмотря на реверансы в сторону Трампа и нюансы в публичных заявлениях, фактические решения демонстрируют: Европа понимает, что США - ненадежный партнер, и ей нужна новая рамка безопасности.

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Главный итог: Украина - не реципиент, а равноправный партнер. Самое главное наблюдение: за три года позиционирование Украины в корне изменилось. Если раньше нам помогали преимущественно из милосердия, то сейчас, когда американское военное плечо не является гарантированным, ситуация иная.

Именно Украина имеет уникальный опыт. Ни у кого в Европе нет такого обученного войска, разогнанной военной промышленности и экспертизы в ведении современных боевых действий.

Сейчас большинство адекватных европейских правительств (Скандинавия, страны Балтии, Германия, Франция, Великобритания) рассматривают Украину не как страну-реципиента, а как равноправного партнера в вопросах безопасности. Украина становится безусловной частью и опорой европейской системы безопасности.

Это фиксируется в соглашениях о производстве оружия для Украины и вместе с Украиной, в поставках вооружений и обмене опытом. Европейцы воспринимают нас как ключевого партнера по безопасности независимо от поведения администрации в США. Это коренной сдвиг, который стал возможным, парадоксально, благодаря Дональду Трампу, который продемонстрировал ненадежность США.

Почему изменилась риторика Трампа? Второй, менее значимый, но важный итог - изменение риторики американских партнеров. Упоминание об Украине удалось "продавить" в финальные документы, и это победа, особенно учитывая, что в отличие от 2022-2023 годов, у США сейчас неадекватный президент.

Почему Трамп смягчился? Три возможных объяснения:

1. Он одержал в своей голове "блестящую победу" над Ираном, хотя фактически лишь воспользовался действиями Израиля, и дело до конца не доведено.

2. Его "любимчик" Владимир Путин не только не поспособствовал сделке с Ираном, но и откровенно навредил переговорам.

3. Трамп использует более теплую риторику по Украине, чтобы привлечь внимание Путина и вернуть его за стол переговоров, думая, что тот испугается "ссоры" с ним.

Мои ожидания от Трампа остаются низкими. Он никогда не будет нашим союзником. Но если удастся направить его сумасшедший характер против Путина - это уже будет блестящий результат. Достижимы санкции и покупка оружия у США, но партнерство на уровне предыдущей администрации - нет.

Некоторые считают, что Путин, увидев "подхалимство" перед Трампом, убедился в слабости Запада. Но Путин так думает еще с 2014 года - именно поэтому он и напал 2022. На самом деле он получил реакцию, которой не ожидал, и которая стала серьезным испытанием для его режима и экономики.

Общие выводы и будущее

1. Украина - в центре европейской политики безопасности. Именно европейской, а не евроатлантической.

2. Членство в НАТО не будет на столе до окончания войны. Это никогда не было механизмом ее завершения.

3. Американские войска в Европе останутся. Европа - это не только оборонительный рубеж против России, но и огромный логистический хаб для операций США на Ближнем Востоке и в Африке. Другого качественного места для этого у них нет.

Исходя из реалистичных ожиданий, этот саммит является успешным для Украины. Он зафиксировал новую конфигурацию, где мы - партнер по безопасности европейских стран. Изменение риторики Трампа стоит воспринимать осторожно, не ожидая быстрых действий.

Борьба продолжается.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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