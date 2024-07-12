Саммит НАТО и корейское оружие для Украины: интересный нюанс

Президент Зеленский ищет оружие из Южной Кореи с момента начала полномасштабного вторжения России.

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Саммит НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Bloomberg написал, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль станет едва ли не ключевым участником саммита НАТО. Ведь способность Южной Кореи вооружить Украину совпадает с тем, что действующий президент начал думать над тем, чтобы отправить оружие в Украину.

У Южной Кореи хранятся огромные запасы оружия, которое ищет блок, чтобы помочь Украине бороться с Россией, и, возможно, склонить войну в пользу Киева. Президента Юна убеждают изменить правительственную политику, которая запрещает Сеулу отправлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны.

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Главным фактором, который толкает Корею здорового человека на помощь нам - пакт между КНДР и РФ. Заключенный всего за несколько недель до саммита НАТО. В результате чего правительство Южной Кореи заявило, это заставляет рассмотреть вопрос военной помощи Украине. Путин угрожал поставлять КНДР высокоточное оружие из-за помощи Запада Украине, и корейцы восприняли это как непосредственную угрозу себе. С точки зрения Сеула, сотрудничество России с Северной Кореей по высокоточным ракетам является прямой угрозой ее национальной безопасности.

Украине нужны в первую очередь артиллерийские снаряды. Южная Корея имеет около 3 млн 155-мм снарядов на складах. Сейчас Сеул, возможно, меньше волнуется о сокращении своих запасов. Потому что Северная Корея отправила в Россию, по мнению правительства Юна, около 5 млн снарядов.

Президент Зеленский ищет оружие из Южной Кореи с момента начала полномасштабного вторжения России. Ожидается, что он выступит на встрече партнеров Индийско-Тихоокеанской четверки - Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, где он может снова изложить свою позицию по оружию.

Кроме обращений Зеленского на правительство Кореи давит администрация Байдена. Еще в прошлом году утечка разведданных подтвердила, что Вашингтон призвал Юна прислать дополнительную артиллерию Украине.

Оптимально Украине нужно примерно 200 тыс 155х снарядов в месяц. Но ни США, ни ЕС пока обеспечить стабильные по объемам поставки не могут. Корея за счет запасов и собственного производства может в значительной степени помочь преодолеть дефицит. Кроме того, Южная Корея может прислать Украине снаряды 105-мм к более легким гаубицам. Таких снарядов еще 3,4 млн. Соответственно, Корея может поставлять и стволы соответствующего калибра.

Но радоваться пока рано. Президент Юн сказал, что любое решение по отправке оружия будет зависеть от действий России. Законодатель Ким Ганн, который до февраля 2024 года был главным посланником по вопросам ядерной политики, заявил, что угроза поставки оружия Украине является рычагом для сдерживания России от оказания военной поддержки КНДР. Официальные лица в Сеуле отметили, что красной линией будут технологии, которые повышают способность Кима изготавливать оружие массового уничтожения.

До пакта РФ - КНДР Южная Корея уклонялась от вооруженного вопроса, продвигая другие способы вклада в НАТО, например кибербезопасность. Поэтому ждать резких решений сразу после саммита НАТО все же не стоит. Скорее всего, пройдут еще месяцы прежде чем Сеул примет необходимое нам решение. Но логика событий движется в этом направлении.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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