Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежище

Евгений Бражников / Страна

Один из ключевых обвиняемых по делу палачей из Изоляции - Бражников - сбежал за границу. Сегодня в очередной раз не состоялось заседание по делу Бражникова, правой руки Палыча в Изоляции, потому что, по информации наших источников, он бежал во Францию, где - внимание! - просит о политическом убежище, имея статьи "жестокое отношение к военнопленным или гражданскому населению" и "содействие деятельности террористической организации".

Почему так произошло? Потому что, во-первых, суд не определил ему ни одной меры пресечения, которая бы помешала бегству за границу человеку, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Во-вторых - Палыч: после его ареста Бражников понимает, что тот даст полный расклад на него, и единственный шанс не попасть за решетку - побег в Европу.

Читайте такжеПытки задержанных и издевательства: комендант подпольной тюрьмы дал признательные показанияЕсли коротко: с 2014 года Бражников - активный участник "русской весны", по свидетельствам своего собрата-"ополченца" Тинянского - реальный боевик, который 26 мая во время боев за аэропорт "обеспечил себе огневую позицию со своей винтовкой, абсолютно на безвозмездной основе поставлял славянскому гарнизону высококлассные снайперские прицелы, тепловизоры... Спецссредства Евгения, в том числе и финансовые, сыграли свою позитивную роль в укреплении боеспособности славянского гарнизона".

Близкий друг Шария, который снял на его защиту сюжет, и Гиркина, который оставил на заводе, где работал Бражников, кучу оружия во время бегства из Донецка. За это впоследствии Бражникова и бросили в подвалы свои же мгбшники, пытаясь еще и прицепить статью "шпионаж" за флаг Правого Сектора, который Бражников повесил у себя на сливной бачок унитаза еще в 2014 году и выложил это в сеть. "Шпионаж" отпал, но за "незаконное хранение оружия" боевики дали ему 8 лет.

В Изоляции Бражников заработал себе на две теперешние статьи, потому что с осени 2017 года фактически стал правой рукой Куликовского и участвовал в его издевательствах над пленными.

Но это не все. Женя всегда был "предприимчивым парнем" и в промежутках между пытками и избиением в концлагере... наладил вместе с Палычем продажу испорченных конфет прямо со складов Изоляции, где те валялись еще с 2014 года, когда продукцию Конти отжали боевики. "Народу Донбасса" впаривали конфеты прямо из ада вместе с маленькими белыми червями, которые в них завелись за 3.5 года. Из-за этого на отчима и мать Бражникова в Донецке завело уголовное дело "МВД ДНР".

После всего этого это существо каким-то образом попадает на обмен и едет вместе с нами в Киев. Правда, бить его начали еще за палатками на блокпосту, когда нас только выгрузили перед столицей. Тогда я привел СБУ и сказал, чтобы его забрали из общей массы, потому что, во-первых, сейчас забьют, а во-вторых, если поставят рядом с президентом, который понятия не имеет, кто это такой, - то тень упадет и на него. Все остальное известно.