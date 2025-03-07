С Трампом не получится договориться, он хочет другого

Этот человек и его окружение не поймут языка дипломатии.

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Трамп хочет войны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Давайте скажу вещь, которая никому не понравится: с Трампом не получится договориться.

Не сейчас конкретно вокруг помощи, минералов или еще чего-то, а в принципе. Потому что утомила эта иногда инфантильная, иногда политизированная позиция "Вы просто неправильно с ним общаетесь".

Трамп хочет войн. Торговых со всеми. СВО в Мексике. Разборки с Китаем. Он стратегически недоговороспособен. Я не сомневаюсь, что не пройдет и года, как они начнут что-то где-то. Может против Ирана (не худший вариант), может столкнутся с Китаем в Юго - Восточной Азии, может в Мексике попытаются СВО развернуть. "Прыжок рыжей обезьяны" или что-то такое.

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Сейчас и европейцы, и канадцы, и мы вынуждены только откладывать неизбежное - при Трампе США гарантированно будут ненадежным трикстером, потому что у команды Трампа и у него самого нет никакого действенного ПЛАНА. Есть желание "старый мир разрушить".

Это все декларирование "давайте разговаривать" оно или об игнорировании реальности (которую придется принять), или о хитром плане (я надеюсь, хитрый план) европейских лидеров. Чтобы получить достаточный запас времени чтобы перестроить свою систему безопасности и экономической жизни. Чтобы иметь достаточный уровень самостоятельности, чтобы начать давить уже на самого Трампа вплоть до краха его режима.

Этот человек и его окружение не поймут языка дипломатии, их можно временно наебать (извините), но невозможно сделать надежными партнерами, потому что они патологически ими быть неспособны. Это то, что на 100% объединяет Трампа и Путина.

Их можно только заставить быть более-менее вменяемыми. И сделать это можно только совместными усилиями Европы, Британии, Японии, Канады и других вменяемых демократий. И - возможно - не только демократий. Потому что конченые во главе крупнейшей державы мира являются одинаковой угрозой как для демократий, так и для ограниченных автократий.

Поэтому я повторю еще раз: если нам выпадет шанс "заморозить" войну, разместить здесь миротворцев и дальше наблюдать как рыжая обезьяна воюет с планетой, то Украина и Европа должны воспользоваться тем шансом и потратить время на вооружение, взаимное усиление и обмен опытом.

Да, поэтому я очень взываю к "философам" и "экспертам", которые будут планы на взаимодействие с этой администрацией. Ищут, какие ошибки надо исправить чтобы выйти на конструктив. Не получится. Это невозможно. Возможно минимизировать убытки и попробовать со стороны наблюдать как эта ктонь пытается научить мир и свою страну правильно жить. И тут уже хорошо, что между нами океан.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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