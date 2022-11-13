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Русские ошиблись, показав казнь экс-вагнеровца, который был в плену

Мария Кучеренко

Политический аналитик

13 ноября 2022, 19:57

Сами авторы Грей Зон, которые и опубликовали видео, поняли, что перегнули палку.

вагнеровец
Казнь вагнеровца кувалдой / Скриншот

Так называемая ЧВК Вагнера отлично работает с мифологизацией своего образа. Такая романтика войны для тех, у кого много адреналина и кто еще не взрослый и не знает, как на самом деле пахнет человеческая кровь и любая смерть. Приходите, вербуйтесь - как бы говорят пиарщики т. н. ЧВК Вагнера, будете героями, будете творить что захотите, а вам самим за это ничего не будет, потому что вы же "сами с пулями как бог".

И все бы у них шло по этой части хорошо, если бы не последний выход с казнью экс-вагнеровца, который был в плену.

Сами авторы Грей Зон, которые и опубликовали видео, поняли, что перегнули палку и что это видео мало соответствует их целям по вербовке новых вагнеров. И потому выкатили целую длинную и нудную телегу про мораль на войне, про убийства разрешенные и не разрешенные и прочие вещи, которые можно услышать от глупых подростков, когда они только-только начинают размышлять о том, что такое убийство, человеческая жизнь и т. д.

Вот только я увидела в этом тексте главное, что хотела увидеть: страх. Страх от допущенной ими ошибки. Страх от того, что все идет не туда, куда они планировали. Страх от кризиса жанра, ведь вот этот самый вагнеровец, о котором они говорят, что "он знал о правилах и сам пришел" пришел далеко не сам, а был сидельцем, которого в это погнали. Страх того, что мотивированных все меньше и рано или поздно придется не х***ю в интернет писать, а идти воевать самим. А не хочется. Потому что осведомлены, с кем придется стоять в одном строю. Потому что осведомлены, что хорошо их не встретят ни на тех войнах, куда их пошлют - ведь жестокость это всегда билет в один конец и слава идет впереди, ни свои же не встретят хорошо дома.

Как-то вот так получается с творцами такой романтики для самых маленьких и необстрелянных, да.

Источник

ЧВК Вагнер
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