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Россию накрывает экономический каннибализм

Елена Кудренко

1 июля 2022, 09:24

Россияне мигрируют туда, где есть возможность что-то заработать - и кольцо сужается у Москвы и с юга с черноземом. Но ведь "москва не резиновая".

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"Окно в Европу" для России закрывается / Reuters

Краснодар и Ростов сдохнут в последнюю очередь, говорят некоторые аналитики. Потому что там чернозем, и пока можно что-то выращивать на земле - русский будет что-то есть. В первую очередь сдохнут восточные регионы, "русский север" (Кострома, Вологда...) В Питере тоже будет не сладко, потому что "окно в Европу" понемногу закрывается. Вывод здесь такой: если прорубаешь окно в Европу, то пользуйся возможностью, учись и становись как-то экономически независимым. Потому что окно закроется, а ты как был без Европы никем и ничем, так им и остался. Ну прямо как та бабка у разбитого корыта.

Читайте такжеРоссия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - АзияСейчас Россию накрывает экономический каннибализм - это когда у тебя заканчиваются лампочки в квартире, а купить негде, или денег нет, или никто продавать тебе не хочет - ты идешь и выкручиваешь в туалете. Потом на кухне. Потом в коридоре. В подъезде ты их выкрутил в самом начале. И так по всей России: где-то нет оборудования для интернета, его едут снимают с какой-то деревни или городка, везут на москву. Где-то надо отремонтировать технику и запчасти для нее снимают с того, что в запасе. В итоге из ста единиц чего-то останутся две, но и они когда-то перестанут работать.

Народ мигрирует туда, где есть возможность что-то заработать - и кольцо сужается у Москвы и юга с черноземом. Но ведь "москва не резиновая".

Медленно, но процесс интересный. Особенно, если за ним наблюдать пусть и из истерзанной, расстрелянной, но выносливой, мотивированной и очень перспективной страны. У которой все лучшее впереди. Такой, как Украина.

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