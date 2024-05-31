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Российских красных линий уже никто не боится

Александр Коваленко
31 мая 2024, 06:22
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Россия чертит "последние красные линии", которыми угрожает всем вокруг, но, по факту, после пересечения очередной, рисует новую.
Российских красных линий уже никто не боится
Россия угрожает Европе ракетными ударами / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Российские пропагандисты, для поднятия ура-патриотического духа обывателей, стали им рассказывать, что в зону действия ОТРК "Искандер", БПРК "Бастион" и КРМБ "Калибр", запускаемых из Калининградской области попадают практически все страны, которые согласны с правом Украины на нанесение ударов своим оружием по территории россии. Эдакий намёк на очередную "красную линию" которая превратилась в дипломатический мем...

Вообще, интересный пропагандистский ход... Ну, в зоне действия и что? Что дальше?

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Вот, например, завтра прилетит ATACMS по аэродрому Морозовск, что дальше? Прилетит Storm Shadow по штабу ГВ "Север", какие действия? По группе российских военных кораблей в порту Новороссийска ударит Scalp EG... ну, или AGM-158, реакция?

Третий год подряд мы наблюдаем за тем, как россия угрожает всему миру за помощь Украине некими "красными линиями", которые по популярности уже превосходят "последнее китайское предупреждение".

Если кто не знает, то "последнее китайское предупреждение" это идиома, возникшая в период Тайваньского кризиса, в рамках которого Китай сделал более 900 "последних предупреждений" Тайбэю.

В ходе же войны с Украиной россия чертит "последние красные линии", которыми угрожает всем вокруг, но, по факту, после пересечения очередной, рисует новую.

Тот самый случай, когда страна, угрозу от которой всерьёз воспринимал весь мир буквально пару лет назад, превратилась в посмешище, которое от самого себя удивительным образом пока ещё не тошнит.

Но, всему своё время.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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