Российские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и Донбасс

Российские войска побегут в ближайшие месяцы не только из Херсона и Запорожья / Фото УНІАН

Аналитики Главного управления разведки рассматривают разные сценарии дальнейшего развития войны с Россией, и Буданов озвучил лишь один из них – наиболее прогрессивный и оптимистичный: Украина уже в следующем году может выйти на границы 1991 года, а первые победы мы увидим уже в августе.

Мы действительно можем начать одерживать победы в ближайшие месяцы на стратегических направлениях: сначала на юге, а затем и на востоке Украины, то есть освободить Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, а позже – Луганскую и Донецкую области.

Уже сейчас, получив от западных партнеров новейшее вооружение чрезвычайно высокого класса (дальнобойные гаубицы, системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и подавления почти всех систем ведения огня России), мы обесцениваем силы России: Ураганы, Грады, Смерчи и прочее, которые россияне сегодня активно применяют, обстреливая позиции украинских войск и мирные украинские города. Если мы получим эффективное вооружение в большем количестве, то сценарий, о котором говорит Буданов, вполне может будет реализован, и уже в августе мы выбьем врага с наших территорий на юге и частично на востоке. Это вполне реально.

Главное, чтобы не было тормоза со стороны наших партнеров, и своевременно оказывалась поддержка оружием, финансами, оперативной информацией. Все это важно и для успешных защитных операций, и для наступательных.

Кроме новейших вооружений и техники, должен быть высокий уровень подготовки личного состава и формирования мощных резервов. Прежде всего тех людей, которые сегодня проходят подготовку за рубежом и в Украине, осваивая новейшую военную технику V-VI поколения, которой у России нет. Так мы будем иметь преимущество над Россией в технологическом, военном и огневом плане и готовить комплекс наступательных операций на юге и востоке.

При таких условиях вполне реально в августе получить первые серьезные успехи и реализовывать оптимистичный сценарий.

Однако Россия также имеет свои планы и видения. Она пытается укрепиться на отдельных направлениях, особенно донецком. Она хочет выйти на административные границы не только Луганской, но и Донецкой областей, после чего ставить ребром вопрос о проведении переговоров и закреплении статус-кво. И Москва пытается вынудить нас к этому своими наступательными операциями и ракетными обстрелами всех городов Украины. Поэтому сегодня и летят ракеты повсюду – и по Харьковщине, и по Хмельниччине, и по Днепру, и по Одессе, и по Николаеву, и по другим городам.

Действуя таким образом, Россия пытается запугать украинское население и заставить его давить на руководство государства, чтобы оно согласилось на соглашения, которые будет предлагать Москва. Она такие предложения уже выдвигает, правда, пока неофициально. Но, когда будет захвачена Донецкая область, Россия станет более активной. Но, скажу откровенно, у России нет перспектив захвата этой области. Поэтому Москва пытается навязать переговоры уже сейчас, угрожая новыми наступательными операциями и осуществляя давление через партнеров, которые согласятся на план, предложенный Россией, лишь бы только снять угрозу более глобальной войны РФ с Евросоюзом и НАТО и экономические санкции, от которых страдает не только Россия, но и те страны, которые их вводили. То есть это многоплановая игра.

Поэтому однозначно утверждать, что будет именно такой сценарий, который озвучил Буданов – положительный, сложно. Возможно, процесс освобождения юга затянется до сентября или октября.

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Украина сегодня имеет мощные резервы: президент говорил о более 700 тысячах человек, а я считаю, что у нас уже около миллиона мобилизованных и высоко мотивированных военнослужащих, к тому же, более-менее обученных. Имея возможность направить этих военнослужащих в бой с новейшими вооружениями и техникой, мы уже сейчас можем готовить стратегические операции. Прежде всего – на юге. Сейчас противник сгенерировал все свои силы на востоке, поэтому можно отбросить русских из Херсона. Но нужно не идти в лобовую атаку, а наступать с флангов, тылов, проводить активную диверсионную работу. Также можно наступать в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. А позже сможем и перейти к востоку.

Что касается возможности выйти уже в следующем году на границы 1991 года и полностью освободить Донбасс и Крым, включая Севастополь, то я могу утверждать, что это вполне реально, если в августе-октябре начнем наступательные операции. Но после их начала возможны разные варианты, потому что Россия может на определенном этапе остановиться и попытаться закрепить статус-кво, который сложится на тот момент. Если мы оттесним российские войска в Донецкой и Луганской областях, можно будет ставить вопрос о выходе на границы до 24 февраля, но за скобки будут вынесены "ЛНР", "ДНР" и Крым. Такие условия могут быть восприняты Западом. И здесь будет важно, чтобы украинское руководство настаивало на освобождении всей территории нашего государства.

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Однако, повторюсь, сценарий, предусматривающий наш выход на границы 1991 года следующего года, вполне возможен. Но это произойдет только тогда, когда мы начнем стратегические наступательные операции. Когда начнется такое наступление, враг будет бежать, и не только из Херсона и Запорожья, потому что окажется перед угрозой окружения.

А вот с освобождением Крыма будет сложнее. Россия превратила Крым в настоящий военный корабль. Как Титаник, но военный. Севастополь – это мощная военно-морская база, где в том числе есть крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. Они могут стоять там до конца.

Поэтому только когда начнется провал России на южном и восточном фронте Украины. Когда режим Путина начнет сыпаться. Когда начнется массовое отступление русских войск, и начнется паника не только среди российских военнослужащих, но и среди российских граждан, а главное – в российской элите. Когда упадет доверие к Путину, и начнется дестабилизация в российском руководстве. Только тогда можно будет проводить операцию по освобождению Крыма. Это будет сложно, но возможно.

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), генерал армии Украины, специально для Главреда