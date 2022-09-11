Россияне отползли так, что хочется после них помыть руки

ВСУ вряд ли когда-то теперь сдвинутся с границ с Россией / Фото УНИАН

Недавно у пленных русских спрашивают: Мы вас брали в плен там-то. Что же вы там загадили все, где спите, там и мусор?.. Что с вами? Как так можно?..

Сейчас, когда они отползли с наших земель, мы наблюдаем то же самое, что и на Киевщине. Пропавшие гражданские, найденные в лесопосадках с отрезанными ушами. Ограбленные дома. Ни развития, ни счастья - кроме того, что из школ изъяли учебники на украинском, и намусорили, награбили, убили, надругались.

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Местные у нас звонят в освобожденные города - там полным ходом варят борщи и приглашают ВСУ домой. Срывают плакаты о "мы один народ с рассией". Мне кажется, что здесь кроется другая причина. Не мы, украинцы, один с ними народ - а они, бездомные, без нации, без культуры, хотят стать одним народом с нами. Прислониться к "породе". К "качеству". Перспективы. Даже если они давно не понимают причин и следствий. Даже если изучили "историю", где Киевская Русь - это россия, а "Алеша Попович" - русский богатырь.

Отползли так, что хочется после них помыть руки. Стряхнуть всю грязь, что они нам принесли. Там теперь Симоньян "поет" о том, как было классно - мы пели, танцевали, жили вместе, и вот это и есть на ее взгляд единственный вариант будущего. И на переговоры намекают.

А по факту наши ВСУ вряд ли когда-то теперь сдвинут с границ с Россией. Возможно, разве в сторону России, если ее надо будет немного подвинуть.

Ну и интересно, дойдет ли абстрактной маше или мише с той стороны - зачем их войска гибли тысячами в том же Изюме или Балаклее? Зачем? Ради чего? Теперь же ни референдумов, ни поддержки населения, ни образования на русском, ни бесплатной рабочей силы и военного мяса, которое можно было брать на оккупированных территориях и гнать впереди себя под пули. А от нас к ним потекли ручьи не очень качественных коллаборантов. Не очень качественных для любой страны, а потому никакой выгоды или улучшения россиянам такие новые жители не добавят. У нас чище - у них теперь грязнее.

Конечно, а как иначе?

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