Россия во время 'удара мести' сбросит на нас танки 'Армата'!

Хотя ни "Орешников", ни "Армат" в заметных количествах просто не существует.
СМИ - и западные, и даже наши - превратились в информационных партнеров агрессора. Такой вывод можно сделать, глядя на то, сколько появилось публикаций, что настоящий удар мести от недоимперии еще только впереди, и он будет непреодолимо ужасным.
Эту страшилку с упоением тиражируют практически все. А она безусловно играет в пользу врага, который четвертый год не может нас захватить силой, поэтому пытается распространять среди нас уныние и страх перед "военной мощью России".
Да, эти кровавые людоеды могут запустить по Украине более 500 дронов и более 100 различных ракет. Но это уже было, и Украина выдержала.
Могут бить "по местам принятия решений" - ОП, СБУ, МО. Но только в больном воображении россиян административные здания имеют сакральное значение. Украина умеет принимать судьбоносные решения не только в уютных кабинетах, но и на площадях и во фронтовых блиндажах.
Кстати, по украинским центрам принятия решений россия тоже била. И не попала.
Нас в очередной раз пугают "Орешником"? Да, у недоимперии есть 4-5 образцов этой ракеты разной степени готовности. Да, они могут срочно подготовить к запуску одну и даже две ракеты. И что?
Как кинетическое оружие "Орешник" не работает - по разрушительной способности он близок к другим ракетам, которыми нас атакуют регулярно. Точность у "Орешника" никакая. Очередной безрезультатный запуск просто окончательно развеет флер супероружия вокруг этого сомнительного творения.
Ядерное оружие - ни тактическое, ни, тем более, стратегическое - путин против нас использовать не будет. Потому что верит, что недоимперия одолеет Украину конвенционным оружием.
Так что не обращаем внимания на страшные заголовки и живем по принципу: делаем, что надо, и пусть будет, что будет.
Может, они еще призрачной мегаторпедой "Посейдон" начнут нас запугивать?
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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