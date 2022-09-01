Россия украла у нас полгода жизни, у себя самой она украла все

Россия станет следующим Ираном или Венесуэлой, без развития и смысла существования / УНИАН

Все мы говорим, пишем - что россия украла у нас уже полгода нашей жизни. Наверное, украдет больше, потому что впереди еще много "сюрпризов".

Но хотел бы кто-то в сознании, кто понимает, что творится - теперь жить в России? В этой закрывающейся клетке? И кто тогда победил - мы или они? Вот сейчас, еще до окончания войны?

Они уже:

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- сжигают газ, который не могут или не хотят продавать (потому что это для шантажа европейцев, а не возможность обогреть собственное население, например). Они могут сжечь своим ненужным, непроданным газом всю Сибирь - и на ее спасение никто не приедет. Потому что это дорого, да и не важно. Потому что так привыкла действовать российская власть. Хорошо ли жить в стране, где твоя жизнь, твой город, твоя окружающая среда не являются ценностью для твоего государства?

- занимаются техническим каннибализмом - разбирают на запчасти то, из чего можно отремонтировать хоть что-то, чтобы оно ездило, летало, работало. Без европейских комплектующих у них не будет новых самолетов, новых машин, нового оружия. Они перейдут с товаров европейских производителей на товары худшего качества не очень развитых стран, или Китая - но это еще большая от него зависимость.

- они либо успели сбежать из страны, либо пытаются уехать, либо мечтают это сделать. Останутся те, которые верят своему телевидению и не являются умными, развитыми, дальновидными. Количество не будет иметь своей долей качество. И вот это - их будущее.

- их не будут строить, развивать, вкладывать в них средства и инвестиции. Они уже стесняются своего паспорта и ищут номера на машины без триколора. Потому что где бы они ни были - они запятнаны войной. Запятнаны Бучей, Николаевом, Харьковом... Запятнаны изнасилованиями, пытками, терроризмом. За ними тянется шлейф убийств, шантажа, невыполнения договоренностей. Они ненадежны уже потому, что русские.

- мир обязательно изменится вследствие этой войны. Россия станет следующим Ираном или Венесуэлой, без развития и смысла существования; Беларусь, может, обретет свою утерянную национальную идентичность. А если нет - то будет соседкой лучшей в Европе армии, которую трогать нельзя. Китайцы никогда не уедут из Сибири. Украина ни на одном Дне Победы не забудет поблагодарить наших союзников - потому что это не Россия, которая "забыла" о взносах других народов и государств, сделав себя единственным "победителем".

И теперь, когда Россия украла у нас полгода жизни, и украдет, к сожалению, больше - понимаем, что у себя самой она украла ВСЕ. Она оставила себя без будущего. Без репутации. Без перспектив.

А он - подохнет. Наигравшись за жизнь в игрушки, пробуя реализовать желание собрать чужие земли, но без успеха. Зато оставив после себя очень слабое государство, без армии (ибо что это за армия без стратегии, мотивации и со старой ржавой техникой?) Оставив своим потомкам невероятно сильную, агрессивно-воинственную, уверенную в себе украинскую нацию на границах.

Мы свои полгода и даже больше догоним. А они - уже, пожалуй, никогда.

P.S. Вечная память погибшим украинцам.