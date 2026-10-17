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Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрах

Александр Коваленко
17 октября 2026, 08:10
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Военный эксперт объясняет, почему Добропольское направление - единственное, где РОВ продвигаются системно, и почему октябрь может стать рекордным по потерям.
Втрати армії РФ у жовтні 2026 року
Потери армии РФ в октябре 2026 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, kremlin.ru

Военный эксперт Александр Коваленко подвел итоги второй недели октября 2026 года: по его подсчетам, с учетом результатов операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса Силы обороны освободили больше территории, чем оккупировали российские войска, - баланс для РОВ за неделю составляет −31,5 км². Он также сопоставляет потери противника с темпами его продвижения и объясняет, почему октябрь может стать рекордным по потерям. Публикуем его размышления.

Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю октября 2026 в цифрах…

Завершилась вторая неделя октября 2026 года, и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины не только за прошедшую неделю, но и за первую половину октября. Кроме всего прочего, подоспело официальное подведение итогов 4-го сезона операции "Вивальди", проведённой Третьим армейским корпусом и приданными подразделениями на Лиманском направлении, и тут есть что оценить.

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Итак, в течение второй недели октября РОВ имели возможность оккупировать 47,5 км² территории Украины, что в два раза выше показателя первой недели (+21,7 км²). Суммарно захваченных территорий без вычета освобождённых СОУ вышло 69,2 км².

Интенсивнее всего РОВ продвигались в Донецкой области, на Добропольском направлении, - более 20 км² захваченных территорий.

В свою очередь, командующий Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий 14 октября сообщил о завершении 4-го сезона операции "Вивальди", в рамках которой было освобождено 101 км² территории Украины. Мониторинговые ресурсы пока показывают 79 км² освобождённых территорий, и, исходя именно из этого показателя, можно говорить о том, что в пропорции захваченных и освобождённых территорий РОВ за вторую неделю октября ушли в минус, а именно - −31,5 км². За первую половину октября минус составил −9,8 км².

РОВ потеряли в течение второй недели октября 11 450 чел. убитыми, ранеными и пленными. За первую половину октября потери суммарно составили 23 360 тел, что явно намекает на вероятный рекорд по концу месяца или около него.

В свою очередь, пропорция потерь РОВ на 1 км² составляет в недельном выражении 241 тел/1 км². За первую половину месяца пропорция составила 338 тел/1 км², а с учётом подтверждённых освобождённых территорий мы и вовсе говорим о минусе.

Количество боестолкновений за неделю составило 1 590, что является довольно средним показателем с лета, а среднесуточный показатель составил в среднем 227 б. с./сут. Показатель потерь за боестолкновение составил 7 л/с, что выше среднестатистического показателя 2026 года.

Пропорция эффективности штурмовой деятельности - 33 боестолкновения на захват 1 км², а за первую половину октября - 43 б. с./1 км².

Таким образом, за первую половину октября единственным направлением, на котором у РОВ достаточно системное, на тактическом уровне, продвижение, - это только Добропольское. В остальном же противник за указанный период уже не первый месяц демонстрирует потерю контролируемых территорий большими площадями, нежели имеет возможность захватывать. При этом тенденция роста потерь не меняется с февраля 2026-го, и октябрь может стать не просто рекордным месяцем по потерям РОВ с января 2025 года, но и, я абсолютно не исключаю, даже абсолютным рекордом с начала полномасштабного вторжения.

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" - президент России, военный преступник, Владимир Путин, 29.05.2026.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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