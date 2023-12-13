Россия превращается из публичного дома в концлагерь

Радикальное изменение страны требует и изменения генеральных норм и принципов жизни.

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На России хотят опять менять конституцию / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Дмитрий Медведев анонсировал изменения в конституции РФ. Все объяснимо. Тут Медведев абсолютно прав. Поправки в конституцию РФ необходимы и логичны. Если учреждение меняет род деятельности, то меняется и его устав.

Превращение публичного дома в концлагерь требует перемен не только порядков, но и базовых установок.

Простая обмотка борделя колючей проволокой и регулярные избиения персонала - это полумера, попахивающая произволом. Работницы должны понимать то, что утренняя заливка кипятка в их вульвы - это не прихоть начальства, а "священные правила учреждения". Убедившись в том, что заливка прописана в уставе - они будут охотно раздвигать ноги и корчиться с чувством выполненного долга.

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Вообще, всякое "предписание свыше" гипнотически действует на идиотов и идиоток. Возведение любого бреда и садизма в ранг "закона" - лишает 99% населения всякой воли к сопротивлению. Испаряется даже "недовольство".

Так и конституция россии. Радикальное изменение страны требует и изменения генеральных норм и принципов жизни. Их необходимо прописать и облечь в "умные фразы".

Обязанность руководства концлагеря - составить четкий распорядок работы газовых камер, печей и пыток. Так же необходимо обозначить очередность сожжения заключенных. Они должны знать, что по четвергам горят старушки, а в среду утром-брюнеты. Опыт показывает, что чем больше на уставных документах стоит "орлов и печатей" - тем охотнее жертвы занимают очередь к печам. Да и вообще - добротный, грамотно составленный устав концлагеря - лучшая гарантия стабильности его работы и прекрасного настроения, как узников, так и начальства.

Так и с россией. В ее "уставе" пока отсутствуют параграфы, предписывающие гражданам обязанность сдохнуть за режим и галлюцинации президента. Отсюда - некоторое недовольство и всякие "солдатские вдовы", эмигранты и пр. Внесение новых поправок в Конституцию должно решить все эти вопросы и сплотить россиян.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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