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Россия неизбежно проиграет войну и потеряет часть собственной территории

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

28 марта 2022, 09:12

РФ хочет аннексировать территорию Украины и "защитить" ее от украинской реконкисты "русским ядерным зонтиком".

Один из сценариев кризиса Российской империи заключается в ее развале
Вступление "ЛДНР" в Россию расширит возможности Кремля для ядерного шантажа / Коллаж Reuters

Гауляйтер Луганска Пасечник заявил, что в "ЛНР" в ближайшее время состоится "референдум" о "вступлении" в Россию. Однако, думаю, вопрос будет стоять шире, и аналогичное заявление вскоре прозвучит со стороны "ДНР" – они работают по одной кальке.

Также уже шла речь о возможности проведения "референдумов" на захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях. Впрочем, на юге ситуация неоднозначная: России придется каким-то образом легализировать этот процесс. Возможно, эти территории присоединят к "ДНР" или объявят о создании "Новороссии", а затем заявят о присоединении к РФ. Эти сценарии еще очень сырые и плавающие.

Как бы там ни было, для организации процесса, который бы хоть немного напоминал внешним антуражем "референдум", как в Крыму, России необходимо обеспечить безопасность на "избирательных участках", установить перемирие, потому что иначе будет сохраняться угроза военных действий, прилетов ракет и тому подобных вещей. И тогда "референдум" превратится в манифестацию поддержки Украины на оккупированных территориях.

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Таким образом, РФ хочет аннексировать территорию и "защитить" ее от украинской реконкисты "русским ядерным зонтиком".

Оговорку Нарышкина во время Совбеза РФ помните? Вот оно.

Если это не вброс, а Пасечник немного тупенький для таких операций, то это смена концепции и подготовка к фиксации "победы" Путина в войне с Украиной. Входить они хотят фактически оккупированными территориями Луганщины и Донетчины. То есть это делается не только для того, чтобы продемонстрировать российскому обывателю хотя бы какую-то победу. Это нечто большее: это формализация "победы" Путина, который таким образом хочет продать своему народу результаты войны в Украине. Мол, Путин расширил территории РФ за счет Донбасса и юга Украины, то есть прирастил земли.

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После "референдума" Кремль снова прибегнет к ядерному шантажу. Типа "воевалі, подать сюда Кемскую волость"... И, чтобы ни у кого не возникало вопросов, Кремль сошлется на положения российской военной доктрины, где предусмотрен ядерный удар для защиты своей территории. Ведь, согласно российской военной доктрине, Россия оставляет за собой право нанесения ядерных ударов в случае угрозы своей территории. Если РФ объявит Донбасс и юг Украины своей территорией, это создаст пространство для шантажа.

Итак, после "присоединения " произойдет очередное поднятие ставок и очередной шантаж мира ядерным оружием. Киеву не стоит считаться с этим шантажем. Наша реконкиста рано или поздно состоится. Минимум, что можно сделать – это чтобы "ЛНР" на момент "аннексии" существовала только в экзиле в Москве. Максимум, чтобы "референдум" проходил в Петербурге о присоединении к Финляндии, но то такое. Это точно будет.

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Один из сценариев кризиса Российской империи заключается в ее развале. Накопление внутренних проблем в РФ является значительным, поэтому нельзя исключать того, что произойдет демонтаж Российской Федерации. Раньше коллективный Запад говорил о том, что это нецелесообразно из-за ядерного оружия, которое есть у РФ, проблем с миграцией, которые неизбежно возникнут в случае чего, и коллапса мироустройства. А сейчас, во время этой войны, в мире не осталось сил, которые готовы защищать целостность России. Поэтому Россия неизбежно проиграет то ли в результате смерти Путина, то ли экономического коллапса, то ли еще чего-то. Мировая элита видит угрозу для себя в сохранении целостности РФ, потому что это создает возможности для отторжения части территорий, в частности, в пользу других стран, например, Китая.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества

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война в Украине вторжение России Виталий Кулик референдум на Донбассе
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