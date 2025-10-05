Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войны

Львов стал эпицентром очередной массированной атаки россиян по Украине.

Конечно, удары наносили и в других регионах: в Запорожье, Черкасской, Винницкой, Ивано-Франковской областях. Однако на Львов и Львовскую область, казалось, летело фактически все, что есть в арсенале российских вооруженных сил - и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и Shahed-дроны. В течение нескольких часов во Львове и его окрестностях были слышны взрывы.

Последствия атаки поражают жителей и гостей города: остатки ракет фактически на улицах, пожары на многих объектах, куда попали ракеты или дроны. Речь идет преимущественно о гражданских объектах, не имеющих отношения к военно-промышленному комплексу - удары, очевидно, имели целью запугать украинцев и разрушить экономику.

Гибель людей - самое ужасное последствие таких ударов. В Лапаевке рядом со Львовом погибла целая семья. О человеческих жертвах сообщают также в Запорожской области. Это новое измерение воздушного террора: один населенный пункт подвергается концентрированному удару, а другие регионы атакуют, чтобы создать впечатление непрерывной угрозы и отсутствия безопасного места в Украине.

Львов уже не впервые подвергается таким ужасным ударам. Я помню немало прилетов, но не могу вспомнить другую массированную атаку, когда практически весь город часами находился в укрытиях под постоянным аккомпанементом взрывов.

Почему россияне атакуют именно сейчас и именно так по Львову - кажется, очевидно. Это не только поиск слабых мест в военной инфраструктуре или попытки уничтожить энергетику, хотя и такие атаки имели место, в частности в Ивано-Франковской области. Это прежде всего демонстрация: никаких безопасных мест нет не только в Украине, но и в Европе. Массированные удары по западным регионам посылают сигнал соседям Украины - мы рядом и можем атаковать и вас.

То, что раньше казалось политической фантастикой, становится реальностью: вместе с сообщениями об ударах по украинским регионам мы узнаем о появлении таких дронов в воздушном пространстве стран НАТО и ЕС. Это свидетельствует об осознанной и серьезной кампании массового запугивания, цель которой - лишить украинцев веры в безопасное место на своей территории.

Многие считают западные регионы более безопасными, чем юг и восток, которые подвергаются атакам не только баллистическими ракетами или дронами, но и КАБами - с варварской жестокостью. Однако и запад Украины может оказаться под серьезными ударами. С совершенствованием технологий беспилотных летательных аппаратов сотни дронов способны долетать до западных границ Украины и пролетать их, пытаясь запугать и Европу.

Также важно понимать: Россия не собирается соглашаться ни на какие предложения о прекращении огня - ее целью, как и в начале этой масштабной войны, остается капитуляция Украины. Каждый такой удар имеет целью заставить украинцев задуматься о капитуляции на российских условиях. Разрушение городов и гибель гражданских - это террор, а не война в классическом понимании; для Путина это, похоже, основная задача.

Противостоять этому можно только совместными усилиями: созданием на украинской территории зон безопасности с участием сил стран-членов НАТО (если они заботятся о своей безопасности), увеличением поставок средств противовоздушной обороны для защиты всех регионов и поисками новых путей противодействия дронам и ракетам. Если враг совершенствует средства нападения, нам нужно совершенствовать средства обороны.

