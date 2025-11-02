Укр
России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлу

Иван Яковина
2 ноября 2025, 13:24
Пожелаем удачи и смелости американской администрации.
Мадуро запросил у Путина военную помощь
Удар по Венесуэле может "аукнуться" России / коллаж: Главред, фото: Голос Америки, RIA_Kremlinpool

Американцы, вроде бы, собрались по-настоящему взяться за Венесуэлу, поменять там власть. Уже составили список для авиаударов, подтянули туда бомбардировщики и корабли.

Власть в Венесуэле совершенно бестолковая и непопулярная, сражаться за нее до последней капли крови никто не будет. Это один из тех случаев, где американцев встретят как освободителей. Поэтому есть очень неплохие шансы на то, что вся эта операция закончится успешно.

Ну а если так, то мир вскоре будет залит венесуэльской нефтью (ее там больше, чем в Саудовской Аравии). А долгосрочное падение нефтяных цен на 10-15 долларов за баррель – это конец российской экономики в ее нынешнем виде.

В общем, пожелаем удачи и смелости американской администрации. Пускай она поскорее принесет демократию жителям солнечной Венесуэлы!

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

