России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлу

Американцы, вроде бы, собрались по-настоящему взяться за Венесуэлу, поменять там власть. Уже составили список для авиаударов, подтянули туда бомбардировщики и корабли.

Власть в Венесуэле совершенно бестолковая и непопулярная, сражаться за нее до последней капли крови никто не будет. Это один из тех случаев, где американцев встретят как освободителей. Поэтому есть очень неплохие шансы на то, что вся эта операция закончится успешно.

Ну а если так, то мир вскоре будет залит венесуэльской нефтью (ее там больше, чем в Саудовской Аравии). А долгосрочное падение нефтяных цен на 10-15 долларов за баррель – это конец российской экономики в ее нынешнем виде.

В общем, пожелаем удачи и смелости американской администрации. Пускай она поскорее принесет демократию жителям солнечной Венесуэлы!

