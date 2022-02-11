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России надо дать возможность феерически проиграть

Елена Кудренко

11 февраля 2022, 17:20

Возможно, горькая правда о собственных возможностях хоть как-то россиянам поможет.

кремль россия
Россиянам важно сбросить розовые очки / REUTERS

России надо дать возможность проиграть, чтобы слезть с придуманного пьедестала. Проиграть громко и стыдно. Долой все эти дипломатические реверансы о "дать Путину сохранить лицо". Может, тогда у них будет шанс на построение государства. Зато сейчас я представляю их в образе непонятного существа, которое на цепях держит несколько народов, как то якутов, бурятов, чеченцев (хотя тут вопрос спорный)... Держит насильно, потому что если не держать - никто возле них не задержится.

Читайте такжеПока Россия не начнет сыпаться, Украина может вернуть себе Донбасс лишь капитуляциейВ их "отечественной" они не выигрывали. Они лишь частичка тех, кто боролся за победу - среди белорусов, украинцев, казахов и других народов... Они и втянули нас всех в эту передрягу, поддерживая Гитлера в начале Второй мировой, но как спасать их задницы - то мы все должны за них умирать. Они не выигрывали ни в какой полноценной войне, с равноценным соперником, и поэтому их "величие" бездоказательно.

Как странно выглядят люди, которые для всех очевидно не очень успешными, не очень умными, ни честными, не сильными, но они слепо верят, что лучшие на этой планете... Как там говорят - дурак не понимает, что он дурак, потому что дурак? Это как раз про "скрепную". И поэтому им важно сбросить розовые очки, посмотреть на себя честно и понять, что им рано еще позиционировать себя как адекватный государство. Им надо не только взрослеть и расти хотя бы до украинского уровня (в плане свободы, регулярной смены власти, уважения к себе прежде всего) - но и изучить настоящую историю. Ибо как можно всерьез воспринимать гопника, который придумал себе биографию аристократа и сам в нее поверил? О чем с ним можно разговаривать? Сейчас мой отец читает о Второй мировой в переводе с английского, некоего британского автора-историка - и он в шоке, ибо советские авторы о многом не писали. Замалчивали.

Читайте такжеМир с Россией невозможенПомните, как на наш Майдан приезжала Собчак, попиариться? Она тогда, кажется, сказала: "получится у вас - получится и у нас". Прошли годы, у нас "получилось" не только выдерживать российскую агрессию, но и развернуться на Запад (давайте не будем считать, что количество совков у нас имеет какое-то решающее значение). И вписать в Конституцию курс на НАТО. А что "получилось" у них? У тех, кто себя переоценил?

Никакого "дать сохранить лицо". Никакого. Не мешать им феерически проиграть. Потому что возможно, горькая правда о собственных возможностях хоть как-то им поможет.

viber
Ксения Собчак Вторая мировая война Россия
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