Россияне убивают всех украинцев одинаково, говорит Шуклинов/ Reuters, Генштаб ВСУ

Просто, чтобы не забывать.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и тех, кто голосовал за Зеленского, и тех, кто голосовал за Порошенко, и тех, кто не ходил на выборы.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и тех, кто за правую идеологию, и тех, кто за левую идеологию, и центристов, и всех остальных.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и тех, кто ходит к ПЦУ, и тех, кто ходит в УПЦ ПМ, протестантов, кто ходит в синагогу, в мечеть, или не верит.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и тех, кто мало зарабатывает, и тех, кто много зарабатывает, и тех, у кого хорошее образование, и тех, у кого нет образования.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и мужчин, и женщин, детей, пожилых людей и любые другие гендеры.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и гетеросексуалов и гомосексуалистов, и лесбиянок, и бисексуалов, и все другие ориентации.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и жителей Киева, и жителей Одессы, и жителей Днепра, и жителей Харькова, и жителей Львова и других городов, местечек и сел.

Россияне убивают всех украинцев одинаково - и тех, кто за НАТО и ЕС, и тех, кто против НАТО и ЕС, тех, кто за внеблоковость и тех, кто за особый путь Украины.

Когда вы хотите "победить" в комментариях или в постах, или любым другим способом человека с украинским паспортом - вспомните этот пост.

Вы можете быть разными. Но ради выживания нашей нации, мы должны все вместе объединиться и победить того, кто хочет нас убить. Потому что в окопах все люди разные, но друг друга защищают и умирают друг за друга - и те, кто верит и не верит, и те, кто голосовал и не голосовал.

Все должны стать рядом и драться. Потому что россияне хотят убить нас всех - абсолютно всех, таких разных и не похожих друг на друга украинцев. Уважайте украинцев. Помогайте украинцам. Какие бы мы разные ни были - больше никто другой рядом в окопе (в том числе в тылу) не поможет и не защитит.

Мы победим вместе.

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