Одной из важнейших черт русских является двумыслие - это когда человек имеет два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу.

Россияне хотят продолжения войны / Минобороны РФ, УНИАН

Количество россиян, которые хотят продолжения войны, возросло. Что бы это значило?

Прежде всего, когда мы говорим про российское общество, мы должны понимать - это очень архаичное общество, которое во многом живет по принципу первобытных людей.

И одной из важнейших черт этого общества является двухмыслие - это когда человек имеет два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу.

Но об этом нужно отдельно писать. Я бы хотел остановиться на другом важном аспекте:

- на прямой вопрос "Поддерживаете ли вы продолжение войны утвердительно отвечает 65-68%. И ровно столько же утвердительно отвечает на вопрос "А если власть завтра скажет, что пора заканчивать боевые действия и пора садиться за стол переговоров. Вы это поддержите?".

Это один из важнейших моментов для понимания того, как мыслят россияне и, что они хотят.

Если коротко: они хотят чуда. Они являются отражением Ивана-дурака, который сидит на печи и ждет чуда.

Между прочим, в этом аспекте хорошие россияне не отличаются от плохих.

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