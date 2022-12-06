glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россияне хотят продолжения войны

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

6 декабря 2022, 06:19
Одной из важнейших черт русских является двумыслие - это когда человек имеет два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу.
Российские военные, российский самолет
Россияне хотят продолжения войны / Минобороны РФ, УНИАН

Количество россиян, которые хотят продолжения войны, возросло. Что бы это значило?

Прежде всего, когда мы говорим про российское общество, мы должны понимать - это очень архаичное общество, которое во многом живет по принципу первобытных людей.

И одной из важнейших черт этого общества является двухмыслие - это когда человек имеет два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу.

Но об этом нужно отдельно писать. Я бы хотел остановиться на другом важном аспекте:

- на прямой вопрос "Поддерживаете ли вы продолжение войны утвердительно отвечает 65-68%. И ровно столько же утвердительно отвечает на вопрос "А если власть завтра скажет, что пора заканчивать боевые действия и пора садиться за стол переговоров. Вы это поддержите?".

Это один из важнейших моментов для понимания того, как мыслят россияне и, что они хотят.

Если коротко: они хотят чуда. Они являются отражением Ивана-дурака, который сидит на печи и ждет чуда.

Между прочим, в этом аспекте хорошие россияне не отличаются от плохих.

Источник

война в Украине Вадим Денисенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:48

Взрывы на авиабазах РФ могут сорвать кампанию ударов по инфраструктуре Украины – ISW

06:30

С днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки с поздравлениями бесстрашным воинамФотоВидео

06:19

Россияне хотят продолжения войнымнение

05:30

"В Кремле шли серьезные дебаты": Пионтковский прокомментировал ракетный Удар по УкраинеВидео

05:00

Кожа будет сиять, а губы будут нежными: этот секретный продукт присмотрит за лицом красавицВидео

Реклама
04:05

Зачем бросать грецкие орехи в кипяток: простой лайфхак для кухни, о котором знают не все

03:30

Врежет лютый мороз до - 15°: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

02:52

"Кривая, как турецкая сабля": Волочкова полностью разделась в банеВидео

02:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

01:32

Невестка Ющенко похвасталась лакомыми прелестями в дорогущем бикини

00:51

Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабряВидео

05 декабря, понедельник
23:39

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

23:26

Ракетный удар по энергообъектам: ситуация стабилизируется через 1-2 дня - УкрэнергоВидео

23:12

Погибли 4 человека, мы еще не можем закрыть все небо: Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки РФВидео

23:10

Киркоров прокомментировал недовольное лицо дочери, когда она получала подарки

23:02

"Будут превентивные удары": Фейгин заявил, что РФ больше не сможет безнаказанно бить по УкраинеВидео

22:55

"Только молиться": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери и заговорила о ее внешности

22:42

"Впишутся в границы России": Кулеба высмеял радостного Путина из-за "прогулки" по Крымского мостуВидео

22:34

"Хорошие русские" плакали от гордости: Аллегрова спела песню-поддержку убийствам в Украине

22:31

Почему оккупанты так упорно "самоуничтожаются" под Бахмутом: эксперт назвал три причиныВидео

Реклама
22:30

Украина готова предоставить РФ гарантии безопасности: у Зеленского назвали условиеВидео

22:18

Этого лучше избегать: почему нельзя смотреть кошке в глаза

22:01

"Родились в один год со мной": Данилов рассказал о российской ракете, упавшей в МолдовеВидео

22:00

День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

21:54

"Нужно быть готовыми": РФ может использовать ракетную атаку для наступления – военный экспертВидео

21:45

Ломала и била посуду: неадекватная россиянка устроила скандал в московском баре из-за песни Вакарчука

21:41

"Лукашенко публично ликвидируют": эксперт заявил, что Россия может готовиться к аннексии БеларусиВидео

21:40

Гороскоп на завтра 6 декабря 2022: Тельцам – выход из зоны комфорта, Девам – изменения

21:30

Красный новогодний маникюр 2023 сказочной красоты, который заставит поверить в чудоФото

21:08

Шикарная укладка обеспечена: 5 лайфхаков для естественного объема волосВидео

20:27

Боятся "большой войны": США уменьшили дальность HIMARS, чтобы Украина не била по РФ - WSJВидео

20:16

"Прилеты" были в 3 областях: украинская энергосистема выстояла во время атаки РФ - ШмыгальВидео

20:06

Аварийные отключения: по всей Украине экстренное обесточивание после ракетных ударов РФВидео

19:41

Резко постаревший Максим Галкин рассказал о просьбах перечислить деньгиВидео

19:28

Срочно запасаемся: перед Новым годом цены на сыр могут стать заоблачнымиВидео

19:19

Военные убиты, самолеты повреждены: в Москве подтвердили атаки на авиабазы ВВС РФВидео

19:00

В Украине резко потеплеет: надвигается циклон со снегопадами и дождямиВидео

18:56

"Нет, Архип, никуда ты не поедешь": сына предательницы Королевой взяли в РФ за мягкое место

18:55

Волна хейта в адрес Пташки: что делать с этим?мнение

18:50

Сбито более 60 выпущенных оккупантами ракет: в ВСУ раскрыли детали работы ПВОВидео

Реклама
18:09

"Ко-ко-ко. Вот гнида": София Стужук соврала о нападении - кто на самом деле "покушался" на блогерку

18:06

Путин опозорился на Крымском мосту: Пескову пришлось оправдыватьсяВидео

17:59

Грозит тюрьма: стало известно, почему подрался психованный Лепс

17:58

Мало ракет для атак по Украине: в ГУР предупредили, что РФ будет "кошмарить" прифронтовые территории

17:57

"Ракеты добра": в РФ выступили с циничным заявлением о массированной атаке на УкраинуВидео

17:37

Четыре знака Зодиака обречены на богатство, но на "халяву" рассчитывать не стоитВидео

17:36

Большинство ракет сбили: ПВО Украины мощно ответили на новый удар РФВидео

17:26

Уничтожены дома и жертвы: на Запорожье российская ракета ранила маленького ребенка - ТимошенкоВидео

17:17

Обиженный Пригожин закатил истерику из-за слов Вайкуле о РоссииВидео

17:07

Отца и 2-х детей расстреляли, мать перед смертью изнасиловали: оккупанты убили семью на ЗапорожьеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять