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РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действий

Александр Коваленко
21 апреля 2025, 06:10
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Фактически, Путин в очередной раз обыграл Дональда Трампа, после того как Марк Рубио дал ясно понять, что США могут выйти из переговорного процесса.
РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действий
Путин и Зеленский война в Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Пасхальное "перемирие"…

С момента объявления военным преступником владимиром путиным так называемого "Пасхального перемирия" в зоне боевых действий уже состоялось со стороны российских оккупационных войск более 20 штурмовых действий, более 400 обстрелов с использованием ствольной и реактивной артиллерии. Так же, достаточно активно применяются ударные дроны. Сутки от этого "перемирия" ещё даже не прошли…

В целом, интенсивность боевых действий снизилась, по сравнению со среднестатистической в предыдущие дни примерно в 4 раза, но это не полное прекращение огня – это не "перемирие", а именно снижение интенсивности БД.

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В свою очередь, практически по всей зоне БД РОВ сейчас осуществляют достаточно свободное, без повышенных рисков перемещение сил и средств, накапливание резервов и осуществляют явную подготовку к началу достаточного интенсивного наступления.

По сути, россия в одностороннем порядке объявившая некое "Пасхальное перемирие", сейчас занимается беспрепятственной подготовкой к последующей катализацией боевых действий, которую оправдает тем, что Украина якобы сорвала "перемирие".

Фактически, путин в очередной раз обыграл Дональда Трампа, после того как Марк Рубио дал ясно понять, что США могут выйти из переговорного процесса если стороны не будут демонстрировать прогресса. Прогресса в любом случае не было бы, но путин хочет убедить Белый дом в своей заинтересованности в мире и продолжать затягивать бессмысленный процесс, который позволяет ему без лишних беспокойств продолжать войну.

Судя по всему, этот ход путину удался, и Трамп сохранит своё присутствие в орбите лояльности Кремлю.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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