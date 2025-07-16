РФ накапливает производство Шахедов: что грозит Украине

Производство Shahed-136 на России зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%.

https://opinions.glavred.info/rf-nakaplivaet-proizvodstvo-shahedov-chto-grozit-ukraine-10681802.html Ссылка скопирована

Шахед / колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" по состоянию на июль 2025…

На сегодняшний день производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" на россии выросло на 10-15%, но с определёнными нюансами.

Суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, +/- 10%-15%. Нюанс в данной категории в том, что вариативности в минус больше чем в плюс, поскольку Shahed-136 на россии практически полностью производится за счёт контрабандных поставок, лишь с незначительным импортзамещением.

видео дня

Производство Shahed-136 на россии зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85% из которых это около 65% китайская продукция, а прочее – даже Китай заместить не может, поэтому у РОВ в этом вопросе всё очень впритык.

Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше всё-таки в +15%, поскольку дрон дешёвый и примитивный. В его производстве меньше критично важных комплектующих иностранного производства, в основном те которые можно заместить лёгкой контрабандой, либо прямой поставкой из Китая.

Таким образом, суммарное производство этой комбинированной категории в сутки составляет до 230 единиц.

С учётом тенденций, не исключаю, что суточный показатель августа составит 250, сентября 280, октября 310, ноября 350, декабря 490-500. Но только при условии, что поставки комплектующих будут стабильными, а производство всего вот этого вот не буду страдать от ударов дронов света, а возможно и вообще будет остановлено по неким неопределённым причинам.

Адептам культа 1 000 Shahed-136 в сутки посвящается. Если вы не утратили свои элементарные вычислительные способности, то ответьте на элементарный вопрос – когда при таких тенденциях и, соответственно, форс-мажорных обстоятельствах, по Украине начнут прилетать каждую ночь 1 000 Shahed-136. Именно Shahed-136. Именно - каждую ночь.

Думайте. Не рефлексируйте.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред