Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выход

Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его "важной фигурой" в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины.
Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – "Киев за три дня", раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.
Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход - остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.
И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.
Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.
О персоне: Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
