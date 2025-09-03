Укр
Читать на украинском
Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выход

Виктор Небоженко
3 сентября 2025, 09:09
Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.
Зачем Кремль показал ролик с Януковичем
Зачем Кремль показал ролик с Януковичем / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его "важной фигурой" в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины.

Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – "Киев за три дня", раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.

Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход - остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.

И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.

Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.

О персоне: Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

