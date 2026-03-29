"Раздражение Трампа проходит": Фесенко — о стратегии в отношениях с США

Прагматизм против эмоций: почему реальное сотрудничество с США продолжается, несмотря на резкую риторику Трампа.

Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко анализирует природу нынешнего раздражения Белого дома и объясняет, почему непубличные успехи украинской дипломатии важнее громких заголовков. Подробнее о стратегии прагматизма и результатах визитов украинских чиновников в США — в материале.

В последнее время стали появляться сообщения, свидетельствующие о некоторых проблемах и даже определенном охлаждении в наших отношениях с США. Беспокойство вызывают раздраженные комментарии в отношении Украины и президента Зеленского со стороны президента Трампа и даже госсекретаря США Марко Рубио, который обычно достаточно сдержан в своих публичных заявлениях. А еще стали очевидными проблемы в мирных переговорах (которые, на самом деле, проявились еще раньше и были объективно неизбежными). Некоторые СМИ начали говорить и о возможном выходе США из мирных переговоров (что, на мой взгляд, является большим преувеличением).

В связи с этим у кого-то истерика, у кого-то паника, или просто излияние негативных эмоций. Считаю, что нужно немного успокоиться и воспринимать нынешнюю ситуацию сдержанно, сугубо рационально, а действовать нужно прагматично. Со стороны Трампа и Рубио речь идет об эмоции раздражения, вызванной неудачами США в войне против Ирана. И это раздражение со стороны Трампа больше всего проявляется по отношению к европейцам и НАТО. А пренебрежительное отношение Трампа (по форме даже оскорбительное) проявилось даже по отношению к саудовскому лидеру — принцу Бен Салману. Вступать в публичную полемику с Белым домом не стоит, хотя есть смысл в определенной тактической коррекции публичных высказываний президента Зеленского относительно США и мирных переговоров.

Наиболее правильным с нашей стороны является не публичное выяснение отношений с американцами, а практическая работа с американской стороной, которая, возможно, не так заметна, но результативна и полезна для нас.

Вот конкретные примеры только за последние дни.

Первая леди Елена Зеленская, по личному приглашению первой леди США, приняла участие в саммите #FosteringTheFutureTogether и представила впечатляющий опыт Украины во внедрении цифровых решений. На этом саммите были переданы предложения относительно вклада Украины в реализацию инициативы Мелании Трамп, которые углубят наше сотрудничество в сфере инноваций и образования.

Особо отмечу запуск новой программы Государственного департамента США на $25 млн для возвращения и реабилитации украинских детей, похищенных Россией. Это решение готовилось долгое время. И в Украине благодарны американским коллегам за сотрудничество. Сумма не такая уж и большая. Но нужно понимать, что при втором президентстве Трампа прекращена прямая финансовая помощь Украине со стороны США. И поэтому даже для получения таких программ нужно активно работать.

В эти же дни состоялся визит в США первого вице-премьера и министра энергетики Дениса Шмыгаля и украинской делегации, в которую вошли руководители энергетических компаний Украины. Впервые Украина была так широко и мощно представлена на международной энергетической конференции CERAWeek by S&P Global. Ежегодно Хьюстон на одну неделю становится центром мирового энергетического сообщества, и именно здесь формируются стратегические партнерства и заключаются соглашения.

Первый вице-премьер Украины провел содержательные переговоры с представителем Министерства энергетики США Крисом Райтом, а также встречи с руководством таких крупнейших американских энергетических компаний, как Cheniere Energy, GE Vernova, Invenergy, Westinghouse, по вопросам инвестиций, модернизации и развития добычи. Был подписан ряд соглашений и меморандумов между Министерством энергетики Украины, Группой "Нафтогаз" и американскими компаниями, Американским институтом нефти. США являются нашим ключевым партнером в защите и восстановлении критической инфраструктуры. Параллельно развивается стратегическое партнерство в сфере СПГ — важного элемента энергетической безопасности Европы. В нынешней энергетической ситуации в мире это особенно важно.

Этим визитам высокого уровня предшествовала большая системная подготовительная работа украинской дипломатии, в частности посольства Украины в США во главе с Ольгой Стефанишиной, что позволило достичь конкретных результатов и договоренностей.

На сегодняшний день именно такой прагматичный подход является нашей оптимальной стратегией в отношениях с США. Эмоции и раздражение Трампа проходят, а практическая работа дает свои результаты.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

