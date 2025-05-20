Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?

Просто передумать и отменить анонсированный запуск "Ярса", чтобы не раздражать Д. Трампа перед телефонным разговором с Путиным, Кремль не мог.

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Ракетная атака рф / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, скриншот из видео

Откровенно не понимаю, почему у недоимперии не складывается с запуском межконтинентальной ракеты "Ярс".

Этот подвижный стратегический комплекс - не новый, он является модернизацией комплекса "Тополь-М". Принят на вооружение в конце 2009 года. По назначению является оружием быстрого ядерного удара в ответ на нападение.

В 2023 году были два запуска "Ярса", оба специалисты считают неудачными, так как ракета значительным образом отклонилась от расчетной траектории. Но ведь она стартовала! А сейчас имеющаяся инфа свидетельствует, что запуска или вообще не было, или он оказался неудачным уже на выходе ракеты из контейнера (хотя спутниковых снимков подобного фейерверка нет).

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Просто передумать и отменить анонсированный запуск "Ярса", чтобы не раздражать Д. Трампа перед телефонным разговором с Путиным, Кремль не мог. Потому что там противоположная логика: продемонстрировать свою ядерную мощь, запугать всех, чтобы потом шантажом требовать того, что хотят. И эту агрессивную логику россия унаследовала от СССР.

Цепь событий вообще наводит на размышления. Сначала недоимперия собиралась ударить по Украине "Орешником". Соответственно, закрыла небо над полигоном Капустин Яр и проинформировала США об испытаниях (помните, как американское посольство предупреждало о возможных мощных ракетных ударах?). Но запуск "Орешника" не состоялся, что довольно понятно: это изделие является своеобразным франкенштейном, составленным из частей разных ракет, что не добавляет надежности. И вообще, разработка выглядит сырой, хоть отжимай. Поэтому "Орешник" просто могли не успеть подготовить к демонстрационному запуску.

Но есть же "Ярс" почти 15 лет находится на боевом дежурстве - передвигается по грунтовым дорогам в тайге. Он вместе с ракетами на подводных лодках является основой ракетно-ядерного щита России. Поэтому должен стартовать в любое время моментально и очень надежно.

В голову приходят два варианта объяснения ракетной импотенции Кремля. Или реальное состояние ракетно-ядерного оружия России просто катастрофическое, и оно превратилось в очередную имитацию мощи путинской недоимперии. Либо где-то в ракетной отрасли россии на уровне исполнителей нашлись смельчаки, которые настолько не любят путинский режим, что саботируют крайне важные для него процессы.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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