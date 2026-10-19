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Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правду

Александр Коваленко
19 октября 2026, 19:10
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Военный обозреватель разбирает, откуда РОВ пытаются охватить Доброполье, и объясняет, почему в самом городе у противника до сих пор нет зон контроля.
Путин, Герасимов
Путин, Герасимов и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот с видео

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы полном взятии Доброполья в Донецкой области. По его словам, противник пытается охватить город с трех сторон, но в самом Доброполье зон контроля не имеет, а захват россиянам приходится объявлять "в кредит" после трех сорванных дедлайнов. Публикуем его размышления.

Доброполье…

После того как накануне так называемый начальник Генерального штаба ВС рф валерий герасимов доложил так называемому президенту рф владимиру путину о полном взятии Доброполья в Донецкой области, стоит прояснить ситуацию, которая развивается в районе этого города.

видео дня

Прежде всего, очевидно, что после взятия Покровско-Мирноградской агломерации командование РОВ возложило на плечи ГВ "Центр" задачу в течение 2026 года взять под контроль Доброполье. С учётом интенсификации боевых действий на Добропольском направлении можно отметить минимум три фазы отложенных дедлайнов, а именно: весенняя наступательная кампания, летняя, завершившаяся заменой командующего ГВ "Центр" Валерия Солодчука на Андрея Иванеева, после чего был установлен третий дедлайн по захвату Доброполья в этом году.

Андрей Иванеев сразу же стал показывать, "как нужно воевать", отправляя подразделения сосредоточенных на этом направлении 2-й и 51-й ОВА в мясные штурмы в режиме нон-стоп. И вот, два с половиной месяца как резко возросшие у группировки потери, при наличии лишь тактического продвижения, следует чем-то оправдывать. И этим оправданием стал очередной и весьма масштабный кредит по Доброполью.

Напомню, что сначала было объявлено, что Доброполье в "окружении", а затем о его "захвате". На самом же деле ситуация несколько иная. Ну или не несколько…

Противник пытается охватить Доброполье с трёх сторон - с востока, юга и запада, - частично испытывая надежды закрыть город ещё и с севера.

С востока, где в основном сосредоточены силы и средства 51-й ОВА, враг уперся в Билецкое, пояс малых сёл и рельефно-ландшафтных препятствий. В частности, в районе Билецкого противнику крайне тяжело даётся наступление на Черниговку и Светлое, защищённые за трассой 05-15 терриконом шахты "Билецкая", самой шахтой и множеством балок и шлакоотстойников. Причём это ещё и речная зона: Водяная, Куличка.

Это вынуждает врага постоянно разделять силы и средства на берега, разрезая/рассредоточивая ресурс.

Противник на сегодняшний день контролирует Шевченко и Мятишеве. По сути, это южный берег балки Водяной Яр, и через Приветное они пытаются прорваться к Водянскому пруду и балке Кумочка южных окраин Водянского.

С южного направления РОВ пытаются для охвата Доброполья выйти на Доброполье малое по дороге 518, с попытками закрепиться в районе овощной базы "Перспектива" и СТРУМ с. Доброполье. Но этот охват у противника пока отмечается инфильтрацией, а не контролем территорий.

Также были попытки по Лисьей балке прорваться к южным окраинам Доброполья в Железнодорожном районе. Как бы странно это ни звучало, но снова через район кладбища. Также - не получилось.

Что до северного направления, то РОВ испытывают надежды выйти по реке Бык, по обоим берегам, через Ананьевскую греблю, на шлакоотстойник "Добропольской" ДПЕК, одноименную шахту и просочиться в Солнечный микрорайон - по южному берегу. По северному их задача - выйти на Ганновку с закреплением и использованием садового кооператива "Ветерок" для дальнейшей инфильтрации. Но вот только Бык и шахта "Алмазная" представляют для них в этом вопросе серьёзную преграду.

На сегодняшний день РОВ пытаются инфильтроваться в город малыми группами, но в самом городе их зон контроля нет. Противник сосредоточил силы и средства двух общевойсковых армий и приданных для усиления подразделений других формирований для захвата маленького городка площадью меньше 20 км²!

Причём захват этого города РОВ пытались осуществить ещё в августе 2025-го. Провал дедлайна за дедлайном привёл к тому, что этот городок противнику приходится захватывать в кредит.

Ситуация в районе Доброполья очень сложная, и у российских оккупантов тут сосредоточено чрезмерно большое количество сил и средств, но ярким показателем их потенциала является то, что план по захвату этого города вышел уже за пределы года активных боевых действий, а дедлайны как не выполнялись, так и не выполняются.

Доброполье продолжает держать оборону.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Доброполье Александр Коваленко война России и Украины
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