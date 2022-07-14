Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём - это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой.
Мы будем бить по ним. Они по нам.
Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб.
Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове.
Лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.
Читайте такжеСегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на ВинницуЕсли для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен.
Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём - это не просто нарушение правил войны.
Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой.
И цивилизация даёт ответ.
Быстро не будет, потому, что нет такой возможности.
Но каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия.
Будет ещё много наших ударов, их ударов в ответ, снова наших, снова их.
Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует.
А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации.
Взвешены, признаны лёгкими и вытолкнуты из мира прочь.