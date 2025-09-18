Россия как проводник милосердия, гуманизма и миролюбия.
Вражеская пропаганда пытается позиционировать объединение BRICS как альтернативу коллективному Западу. Идут разговоры о совместных координирующих органах, совместных экономических программах и даже общей валюте.
На самом деле, это симулякр, который позволяет Китаю демонстрировать свою растущую международную влиятельность. А если превращать BRICS в действительно действенное объединение, то первым шагом оттуда придется вычеркивать Россию.
О неизбежности этого свидетельствует хотя бы перечень утвержденных общих ценностей, который недавно был обнародован BRICS:
- милосердие;
- культурный суверенитет и равенство культур;
- экономическое благосостояние и социальная справедливость;
- многополярный мир;
- здоровье;
- ориентация на развитие;
- ответственность перед будущими поколениями;
- гуманизм и миролюбие;
- взаимоуважение;
- умеренность и избегание фанатизма;
- солидарность и единство;
- культура честности.
Путинская россия полностью не соответствует перечню ценностей по всем пунктам. Кому-то может показаться, что недоимперия поддерживает многополярность мира. Но на самом деле она стремится к мировому доминированию, которое будет базироваться не на экономических, социальных и научных достижениях, а на тупом военном шантаже.
Для симулякра, которым сейчас является BRICS, наличие среди членов того, кто демонстративно перечеркивает "общие ценности", вполне допустимо.
Настоящее объединение с такими принципиальными разногласиями невозможно.
О персоне: Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.
