Путинская Россия полностью не соответствует перечню ценностей

Александр Кочетков
18 сентября 2025, 06:10
Кому-то может показаться, что недоимперия поддерживает многополярность мира.
Путин и война / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Россия как проводник милосердия, гуманизма и миролюбия.

Вражеская пропаганда пытается позиционировать объединение BRICS как альтернативу коллективному Западу. Идут разговоры о совместных координирующих органах, совместных экономических программах и даже общей валюте.

На самом деле, это симулякр, который позволяет Китаю демонстрировать свою растущую международную влиятельность. А если превращать BRICS в действительно действенное объединение, то первым шагом оттуда придется вычеркивать Россию.

О неизбежности этого свидетельствует хотя бы перечень утвержденных общих ценностей, который недавно был обнародован BRICS:

  • милосердие;
  • культурный суверенитет и равенство культур;
  • экономическое благосостояние и социальная справедливость;
  • многополярный мир;
  • здоровье;
  • ориентация на развитие;
  • ответственность перед будущими поколениями;
  • гуманизм и миролюбие;
  • взаимоуважение;
  • умеренность и избегание фанатизма;
  • солидарность и единство;
  • культура честности.

Путинская россия полностью не соответствует перечню ценностей по всем пунктам. Кому-то может показаться, что недоимперия поддерживает многополярность мира. Но на самом деле она стремится к мировому доминированию, которое будет базироваться не на экономических, социальных и научных достижениях, а на тупом военном шантаже.

Для симулякра, которым сейчас является BRICS, наличие среди членов того, кто демонстративно перечеркивает "общие ценности", вполне допустимо.

Настоящее объединение с такими принципиальными разногласиями невозможно.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

