Кому-то может показаться, что недоимперия поддерживает многополярность мира.

Россия как проводник милосердия, гуманизма и миролюбия.

Вражеская пропаганда пытается позиционировать объединение BRICS как альтернативу коллективному Западу. Идут разговоры о совместных координирующих органах, совместных экономических программах и даже общей валюте.

На самом деле, это симулякр, который позволяет Китаю демонстрировать свою растущую международную влиятельность. А если превращать BRICS в действительно действенное объединение, то первым шагом оттуда придется вычеркивать Россию.

О неизбежности этого свидетельствует хотя бы перечень утвержденных общих ценностей, который недавно был обнародован BRICS:

милосердие;

культурный суверенитет и равенство культур;

экономическое благосостояние и социальная справедливость;

многополярный мир;

здоровье;

ориентация на развитие;

ответственность перед будущими поколениями;

гуманизм и миролюбие;

взаимоуважение;

умеренность и избегание фанатизма;

солидарность и единство;

культура честности.

Путинская россия полностью не соответствует перечню ценностей по всем пунктам. Кому-то может показаться, что недоимперия поддерживает многополярность мира. Но на самом деле она стремится к мировому доминированию, которое будет базироваться не на экономических, социальных и научных достижениях, а на тупом военном шантаже.

Для симулякра, которым сейчас является BRICS, наличие среди членов того, кто демонстративно перечеркивает "общие ценности", вполне допустимо.

Настоящее объединение с такими принципиальными разногласиями невозможно.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

