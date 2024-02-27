Попирая всё человеческое.
Путинские палачи мучают мать Навального, шантажируя её тем, что тело убитого сына сгниёт без погребения, если она не согласится на их условия.
Политиков и раньше убивали. Но никто никогда не издевался так изощрённо над матерью жертвы.
Российские власти вытирают ноги не только о законы и международные соглашения, они попрали базовые нормы поведения, принятые у людей с первобытных времен. Даже у закоренелых преступников принято уважать материнство и надругательство над горем матери считается нарушением воровских понятий. Путинская братва - это уже не просто воры, а сборище беспредельщиков, поправших всё человеческое.
Сеющий ветер - пожнет бурю. Убийство Навального и последующее беспрецедентное глумление над его матерью провоцирует появление мстителей, которые захотят наказать мучителей и убийц…
Пока идёт противостояние вокруг тела Навального, я вспомнил другое легендарное тело - тело Джона Брауна, вернее, одноименный неформальный гимн армиии северян, с которым они шли в бой против южан-рабовладельцев.
Тело Джона Брауна — во мраке гробовом,
А душа идет в поход.
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но дух его зовет нас в бой!
Тело Навального не погребено,
Но дух его зовет нас в бой!
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".