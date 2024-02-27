Убийство Навального и последующее беспрецедентное глумление над его матерью провоцирует появление мстителей.

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Навальный и Путин / колаж: Главред, фото: Мосміськсуд, скріншот: відео

Попирая всё человеческое.

Путинские палачи мучают мать Навального, шантажируя её тем, что тело убитого сына сгниёт без погребения, если она не согласится на их условия.

Политиков и раньше убивали. Но никто никогда не издевался так изощрённо над матерью жертвы.

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Российские власти вытирают ноги не только о законы и международные соглашения, они попрали базовые нормы поведения, принятые у людей с первобытных времен. Даже у закоренелых преступников принято уважать материнство и надругательство над горем матери считается нарушением воровских понятий. Путинская братва - это уже не просто воры, а сборище беспредельщиков, поправших всё человеческое.

Сеющий ветер - пожнет бурю. Убийство Навального и последующее беспрецедентное глумление над его матерью провоцирует появление мстителей, которые захотят наказать мучителей и убийц…

Пока идёт противостояние вокруг тела Навального, я вспомнил другое легендарное тело - тело Джона Брауна, вернее, одноименный неформальный гимн армиии северян, с которым они шли в бой против южан-рабовладельцев.

Тело Джона Брауна — во мраке гробовом,

А душа идет в поход.

Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,

Но дух его зовет нас в бой!

Тело Навального не погребено,

Но дух его зовет нас в бой!

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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