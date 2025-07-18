Путинофилия Трампа: что на самом деле заставит США дать взбучку Путину

Трамп не собирается серьезно противодействовать Путину. Он ведет псевдоборьбу - лишь показывает электорату, что он защищает интересы Америки.

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Трамп давно пытается стать похожим на Путина и есть риск, что он не будет серьезно противодействовать диктатору / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скрин

Позиция Трампа относительно 50 дней для России не является свершившейся. Учитывая то, как постоянно меняются его подходы и сроки - то две недели, то еще две недели, то 50 дней, то вводятся тарифы, то отменяются - нет никаких гарантий, что позиция Трампа не изменится снова, и после этих 50 дней не будут установлены очередные сроки.

То, что нефтяной рынок реагирует - ну, в принципе, он каждый день на что-то реагирует. И тенденция к снижению цены связана в значительной степени с системной политикой, прежде всего Саудовской Аравии, которая еще в сентябре прошлого года - до президентских выборов в США - заявила о своих намерениях изменить ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Мол, с 2025 года они хотят перейти от политики соблюдения квот к политике расширения доли Саудовской Аравии на рынке. А это возможно именно через увеличение добычи и продажи, и, соответственно, Саудовская Аравия имеет для этого возможности - крупнейшие в мире добывающие мощности. Именно это она и начала постепенно реализовывать этот курс, начиная с 2025 года, и продолжает это тихонько делать. Это проявляется и в решениях формата ОПЕК+, например, об увеличении квот.

Однако не только Саудовская Аравия хочет увеличить свое присутствие на рынке - другие страны тоже смотрят и думают: "А мы чем хуже?". Те же Эмираты или Ирак. Кстати, именно Ирак, а также Казахстан и Россию саудиты обвиняли ранее в нарушении квот, которые принимал ОПЕК+. Поэтому, так или иначе, все понемногу начнут "гонку за лидером", увеличивая предложение нефти. При этом серьезного экономического подъема в Юго-Восточной Азии мы не наблюдаем, поэтому значительного роста спроса на нефть тоже нет.

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Итак, спрос не растет, а предложение - да. И хотя я не говорю, что будет обвал цен, но тенденция к снижению производства нефти уже заметна по итогам первого полугодия этого года. Только июнь был исключительным из-за обострения в Персидском заливе - тогда цена нефти немного выросла. Но даже тогда она не превысила уровень начала года. Никакого "нефтяного скачка" не произошло, несмотря на прогнозы в 100, 120, 150, 150, а то и 350 долларов за баррель. Это свидетельствует, что глобальный нефтяной рынок сейчас насыщен. Игроки заботятся о собственных интересах. И это, собственно, тоже демонстрирует ошибочность политики Трампа: каждый спасает собственную шкуру. Поэтому я считаю, эта тенденция к снижению цен на нефть будет продолжаться. Ежедневные колебания - это одно, но общая динамика, если посмотреть на рынок в более широком масштабе, - нисходящая.

Поэтому заявления Трампа или его администрации о возможном введении пошлин на страны, которые импортируют российскую нефть и тем самым помогают России - это, скорее, проекция угрозы. Станет ли эта проекция реальной угрозой - нет никакой уверенности. Трамп может передумать. Его "путинофилия" никуда не исчезла - он продолжает играть на руку Путину. И эти 50 дней - это прямая помощь Путину. Он дал ему еще один срок: мол, ты собирался победить Украину - вот тебе еще 50 дней. И нет никакой гарантии, что после этого срока он изменит подход и введет санкции. Тем более, если учесть, что спикер Сената США заявил, что сенаторы не планируют рассматривать тот "грозный" законопроект.

Это свидетельствует, что Трамп не собирается серьезно противодействовать Путину. Он ведет псевдоборьбу - только показывает электорату, что, мол, он защищает интересы Америки и не подстраивается под Путина. Хотя на самом деле происходит именно это.

Но на 51-й день ситуация будет такой, как и перед последним понедельником, когда Трамп анонсировал "мощное" заявление по России. Что произошло? Появились новые 50 дней. Наоборот, будет еще более долгий срок - до конца года - под предлогом "дать еще один шанс миру и переговорам".

Ставка Трампа проста: еще с его предыдущих заявлений - мол, Россия все равно победит, потому что она больше и сильнее. Это кремлевский нарратив. Он будет действовать в этом направлении. Иллюзий здесь иметь не стоит. Да, он может передать нам определенное оружие - согласно договоренностям, достигнутым с генсеком НАТО Рютте. Но в каких объемах и когда - неизвестно. И это будет зависеть не от прозрения, а от других факторов.

Потому что вирус, которым болеет Трамп - это путинофилия, и он давно в нем. Еще во времена первого президентства он спрашивал у своего окружения, похож ли он на Путина. Трамп давно его обезьянничает, и он не будет противодействовать своему кумиру. Он будет на него сердиться, публично говорить, но он не способен ему противодействовать.

Поэтому не стоит надеяться на изменения. Если что-то и изменится, то только под давлением внутренних американских проблем - например, если его снова обвинят в сотрудничестве с Кремлем. Так было и в первой каденции, когда он согласился дать Украине "Джавелины" и согласовал полеты стратегической авиации над украинской территорией - не потому, что захотел помочь и продемонстрировать РФ "кузькину мать", а чтобы избежать импичмента из-за обвинений в сотрудничестве с Кремлем. Не говоря уже о том, что о состоянии "Джавелинов" было известно ограниченному кругу лиц, которые их принимали. Да и что такое "Джавелины" по сравнению со всем тем вооружением, которое имела Россия?!

Именно поэтому сейчас ситуация может сложиться подобным образом: ему снова придется занять более благосклонную позицию к Украине из-за того, что внутри США для него может возникнуть серьезная проблема - что он помогает России. Причем уже не просто как пассивный союзник Кремля, а как активный.

Потому что посмотрите: после того, как в понедельник ничего не произошло - что сделала Россия уже во вторник ночью? Нанесла массированные удары. И обратите внимание - куда? Кривой Рог. И еще раз Кривой Рог. То есть родина действующего президента Украины. Следовательно, Путин воспринял понедельничные "откровения" Трампа и его обещания уложиться в 50 дней как сигнал: можно продолжать. И он продолжил - циничным, издевательским способом, нанеся удары именно по Кривому Рогу. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, что Трамп прозреет и станет антипутинистом. Горбатого могила исправит.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, специально для Главреда

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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