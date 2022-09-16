Путина ждет унизительное испытание, говорит Небоженко / Reuters

В Самарканде проходит саммит ШОС - Шанхайской организации сотрудничества - любимая организация международного сотрудничества Китая.

Прибывший в Самарканд президент России Путин после Харьковского поражения в Украине делает вид, что него все хорошо.

Но все участники ШОС во главе с Китаем знают, что это не так. Путин бездарно проигрывает войну с Украиной, более того, не знает, как ее закончить без потери своей власти.

Отсюда вежливое, но восточное равнодушие участников ШОС к фигуре Путина на этом саммите.

Геополитическая задача у Путина довольно сложная - найти союзников в российско-украинской войне, не потерять ОДКБ и при этом не навредить Китаю, который демонстративно укрепляет свою власть в Центральной Азии и Ближнем Востоке.

Тем более, что участники саммита ШОС не скрывают своего глубокого уважения и даже восторга перед могуществом Китаем и мало обращают внимание на запутавшегося и ослабленного Путина, ибо никто не хочет общей судьбы с Путиным и все осторожно ждут изменений в России.

Отсюда, бросающееся в глаза противоречие в поведение Путина - высокомерие и самоуверенность внутри России и неуверенность и слабость за рубежом.

А впереди президента России Путина ждет еще более унизительное испытание - саммит "Двадцатки" на Бали в Индонезии, где ему будет очень трудно найти союзника или собеседника. На Бали Путин будет бояться любого скандала, провокации, или намека, угрозы для своей жизни.