Путина публично и показательно нагнули, заставив выполнять Женевскую конвенцию / Reuters

Мы отдали российский хлам и одного низменного предателя, который предал не только Украину, но и своих кремлевских хозяев.

Зато спасли героев, которых путин до последнего хотел уничтожить, но не смог.

Путина публично и показательно нагнули, заставив выполнять Женевскую конвенцию.

Трудно представить отчаяние россиян и коллаборантов, которые видят, что легендарных "нацистов" и "бандитов", которыми все это время пугали вату, обменяли на одного вора и полсотни чмонь. Им такая забота со стороны кремля не светит.

Уверен, что "частичная пакетизация" объявлена, чтобы хоть как-то информационно перебить такое унижение, объяснить которое Путин никогда не сможет.

И главное: мирных переговоров с врагом не будет, на любые "референдумы"-чихать. Украина продолжает наступление.

Это историческое событие. Поздравляю воинов с увольнением, а Президента Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Кирилла Буданова и других причастных - с успешной операцией.

Помним обо всех, кто еще остается в плену, их тоже нужно освобождать как можно скорее.