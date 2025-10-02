Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написана

История Путина и его бездарной войны уже написана — и продолжает создаваться.

https://opinions.glavred.info/putin-zrya-suetitsya-istoriya-ego-bezdarnoy-voyny-uzhe-napisana-10703087.html Ссылка скопирована

Путин войдет в историю как больной подонок / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з відео

Зря упырь суетится. Напрасно он собирает ближний круг и ковыряется в тревожной красной папочке. Не видать Путину "информационной безопасности", как своих ушей. Поезд ушёл.

Он сам и все его люди войдут в историю как больные подонки — и никак иначе. Русские диктатуры всегда сами формировали свой образ; зорко и ревностно следили за тем следом, что оставляли в вечности. Им всегда хотелось там сиять разумом, праведностью и мощью. И почти всегда это удавалось.

Из этих фальшивок и слеплена пафосная "история государства российского" и СССР. Но в этот раз не получится. На "скрижалях" останется не сусальная картинка, а вся грязь, вся патология путинского режима.

видео дня

Глупец и здесь не рассчитал силы, думая, что приговорами, тюрьмами, убийствами и изгнаниями сможет зачистить интеллектуальное поле под своих угодливых графоманов вроде Прилепина.

О нет. История Путина и его бездарной войны уже написана — и продолжает создаваться.

Источник

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред