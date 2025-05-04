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Путин зря потратил три года войны

Виктор Небоженко
4 мая 2025, 06:05
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По мере ослабления режима личной власти Путина, США вместе с Китаем проведут такую же Сделку с частью деформированной РФ.
путин
"Экономический приз" этой страшной войны достался не путинской России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Теперь ясно, что на самом деле двигало путинскую Россию в агрессии против Украины – людские ресурсы, политические амбиции, огромные запасы сланцевого газа и редкоземельных материалов. Все остальные цели СВО - украинские территории, НАТО, ЕС, вера, безопасность, мова, национализм, - были жгучей демагогией и операцией прикрытия истинных интересов Кремля.

Но Путин зря потратил три года войны, уничтожил сотни тысяч своих и чужих людей, разрушив до основания цветущий когда-то Юго-восток Украины.

"Экономический приз" этой страшной войны достался не путинской России, а США, которые теперь сделают все, чтобы со временем нейтрализовать результаты войны для Кремля и запереть Россию в ее исторических границах.

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По мере ослабления режима личной власти Путина, США вместе с Китаем проведут такую же Сделку с частью деформированной РФ.

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Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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