Путин уже проиграл, но все еще надеется на чудо и клянчит переговоры

У Владимира Путина нет будущего / Скриншот

Совершенно неслучайно, что параллельно с объявлением "референдумов" на оккупированных территориях в Госдуме РФ приняли законопроект, который вводит довольно суровое наказание за разные воинские преступления - например, дезертирство, сдачу в плен или отказ от исполнения приказа в случае боевых действий и, что важно, в случае введения в стране военного положения и мобилизации.

То есть Путин может сделать следующее - если он объявит захваченные области Украины аннексированными, то есть частью России, это значит, что туда, во-первых, можно посылать солдат-срочников, а во-вторых, объявить, что это Украина теперь "вторгается" на российскую территорию.

Звучит смешно, но с точки зрения путинского режима и путинского общества это выглядит вполне логично, это "схавают". И тогда, раз Украина "вторгается на территорию России" (а она же будет продолжать действия по освобождению оккупированных территорий, это очевидно), то в РФ можно вводить и военное положение, всеобщую мобилизацию и даже использовать тактическое ядерное оружие.

Я не говорю, что Путин будет это делать - я внутренне убежден, что он уже сломался и тот дьявольский стержень, который у него был, уже, по крайней мере, надломлен и ни на что серьезное он больше не способен. Тем не менее, для шантажа мира такая угроза может существовать. Потому что параллельно Путин явно клянчит переговоры - он это делает и через Эрдогана, который на днях заявил, что хочет захончить войну, и через прочих.

Естественно, что условия Путина, которые он может выставить при переговорах, будут абсолютно неприемлемы для Украины, как и позиция Украины для Путина. Потому что просто отдать захваченные территории и сбежать из Украины для Путина означает полный крах карьеры, жизни, и, скорее всего, финал в гаагской тюрьме или же вероятность быть убитым собственными клевретами. Потому он на это никогда не пойдет.

Путин понимает, что шансов прорваться у него мало, но надеется на чудо. Как Гитлер в последние годы войны.

И, как говорят пропагандисты Путина типа Симоньян, если мы дадим заднюю, то есть отступим, они точно не отступят. А если мы будем переть вперёд, то, возможно, они сдрейфят и отступят. Но никто, конечно, не сдрейфит.

Даже Европа и та же Германия, которую считают недостаточно антипутински настроенной, не пойдут ни на какие уступки Путину. И все эти надежды о том, что приедет Шольц с Макроном и будут уговаривать Зеленского ложиться под Путина – глупости, этого не будет. Потому что они тоже, несмотря на всю свою возможную слабость и нерешительность, понимают, что путинский режим представляет экзистенциальную угрозу для всего мира. И сейчас нужно воспользоваться этой войной для того, чтобы додавить этот режим, потому что в противном случае он угроза от него будет сохраняться, пока он существует.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда