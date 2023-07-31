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Путин страдает психическим расстройством

Альфред Кох
31 июля 2023, 06:09
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Путин с обезоруживающей простотой сообщает вам, что это Запад начал войну в Украине и это настолько очевидно, что спорить с этим бессмысленно.
Путин
Путин заявил, что войну в Украине начал Запад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Путин мощно отжигал в информационном пространстве. И поэтому я не могу это не прокомментировать. Остановлюсь только на моем любимом: "Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН... Запад начал войну на Украине. Именно так всё и было, и отрицать это невозможно. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем... Никаких нарушений Устава ООН здесь нет!"

Что все это означает? Это означает, что он убежден: все люди на Земле смотрят только российские каналы и читают только российские газеты. Более того: люди вообще между собой не общаются и своего мнения ни по какому поводу не имеют, а всякий раз, когда им нужно узнать как обстоят дела, они набирают в Гугле слова: "Выступление Путина по Украине" и таким образом узнают, что же сейчас происходит.

видео дня

Путин страдает тем психическим расстройством (впрочем, довольно распространенным), когда человек сморозит какую-нибудь глупость или очевидную ложь и после опасливо наблюдает за слушателями. Если он не получает отпора и/или его не поправляют, то через короткое время он опять это повторяет, но уже более уверенным голосом. Если и в этот раз ему не возразят, то потом он говорит это уже как нечто само-собой разумеющееся. А еще через пару дней он уже и сам верит, что это правда.

Путинский круг общения крайне узок. Он общается вряд ли больше, чем с 10 - 20 людьми. Все эти люди - его подчиненные, либо люди заинтересованные в его благосклонности. Все они ему обязаны тем, что стали очень богатыми людьми и очень дорожат его расположением к ним.

Они давно уже ему не возражают, даже если он несет откровенную околесицу. И поэтому описанная выше эволюция лжи в правду происходит с регулярностью смены дня и ночи. Всегда, регулярно и без осечек.

Западные (и не только западные) лидеры либо вообще не звонят ему, либо звонят крайне редко. Он давно не виделся с людьми, которые от него никак не зависят, не боятся его и не хотят от него каких-нибудь гешефтов.

Однажды прокинув мысль о том, что это не Россия, а Запад начал войну, он в своем кругу не встретил никаких возражений и вот теперь он продает эту "мысль" африканским лидерам (а с ними вместе и всему человечеству) как нечто очевидное и бесспорное.

Вдумайтесь сами: "Запад начал войну на Украине. Именно так всё и было, и отрицать это невозможно". Понимаете? Вот, предположим, вы - его гость, африканский лидер. Вы вежливый человек, вы не хотите с ним ругаться, вы только что получили от него прощение долгов на несколько миллиардов долларов и т.д.

Но, в то же время, вы не смотрите передачи Соловьева, Дм. Киселева и Скабеевой, вы вообще не знаете и не понимаете как устроено российские информационное пространство хотя бы потому, что не владеете русским языком. Ваше представление о ситуации в Украине складывается из просмотра новостей CNN, чтения NYT и своих местных СМИ (цену которым вы прекрасно знаете). У вас есть совершенно четкое и ясное представление о том, кто начал эту войну и что случилось 24 февраля прошлого года.

Но Путин не знает этого вашего представления. Его картина мира - другая. И он с обезоруживающей простотой сообщает вам, что это Запад начал войну в Украине и это настолько очевидно, что спорить с этим бессмысленно. Это для него уже правда. Он сам в это верит. Потому, что уже больше года, как он это сказал и вся положенная эволюция этого утверждения в его мозгу уже произошла. Он уже не помнит, что это именно он сам много месяцев назад так соврал. Он давно уже поверил, что так оно и было: Запад первым напал на Россию.

Вы находитесь в совершенно идиотском положении: во-первых, вы совершенно точно знаете, что это чушь собачья, вам ужасно неудобно за то, что вот перед вами сидит человек очевидно страдающий каким-то психическим недугом, причем страдающий так серьезно, что его картина мира драматически отличается от реальности. Вам страшно: ведь этот человек обладает самым большим в мире ядерным арсеналом. В то же время вам его ужасно жалко потому, что вы понимаете всю тщетность его усилий убедить вас в том, что он считает совершенно очевидным.

И при этом вы понимаете, что вот прямо здесь и сейчас вы ему возразить не можете. Вы знаете, что вы сейчас уедете (крутя пальцем у виска), а он останется тут, такой одинокий, такой нелепый, окруженный группой одних и тех же, много лет стареющих вместе с ним, немолодых, недалеких мужчин, которые его откровенно водят за нос и не говорят ему правды…

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Источник

Владимир Путин
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